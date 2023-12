PSG : Zaïre-Emery bat un record et se fait voler

Milieu de terrain du PSG, Warren Zaïre-Emery a battu un record contre Dortmund, mercredi soir. Mais il est détrôné aussitôt.

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain décrochait sa qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions face au Borussia Dortmund après un match nul (1-1). Unique buteur parisien à l’occasion, Warren Zaïre-Emery fait tomber un record. Mais celui-ci n’a pas duré avant d’être battu.

Zaïre-Emery détrône Karim Benzema

Alors que le Paris Saint-Germain a été surpris par le Borussia Dortmund au retour des vestiaires au Signal Iduna Park avec l’ouverture du score par Karim Adeyemi (51e), le Paris Saint-Germain n’a pas attendu longtemps pour répliquer. Les champions de France, par le biais de leur milieu de terrain prodige, Warren Zaïre-Emery, reviennent au score (56e). Le match s’était terminé sur un score de parité (1-1), donnant la qualification aux Franciliens.

Buteur lors de ce match, Warren Zaïre-Emery bat un record détenu par Karim Benzema. Le jeune milieu de terrain est devenu le plus jeune buteur français de l’histoire en Ligue des champions. Le natif de Montreuil a inscrit son but à 17 ans et 280 jours, soit mieux que Karim Benzema qui avait marqué son premier but dans la compétition avec Lyon, le 6 décembre 2005 (à 17 ans et 352 jours). Une date à laquelle le milieu de terrain du PSG n’était même pas encore né.

George Ilenikhena efface Zaïre-Emery

Si Warren Zaïre-Emery pensait détenir le record aussi longtemps, cela n’a pas pu être le cas. Le milieu parisien se fait détrôner quelques minutes plus tard par George Ilenikhena, jeune avant-centre franco-nigérian. Ce dernier a inscrit le but de la victoire d’Anvers (90e+3) contre le FC Barcelone (victoire 3-2).

Buteur mercredi soir au Bosuilstadion, le natif de Lagos (Nigeria) inscrivait son but à l’âge de 17 ans et 119 jours. Il est ainsi devenu le plus jeune buteur français de l’histoire de Ligue des champions.