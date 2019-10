PSG - Youth League : dans le sillage de Kalimuendo, Nagera cartonne

En pleine bourre, l’attaquant parisien Kenny Nagera (17 ans) profite de l’absence d’Arnaud Kalimuendo pour enchaîner les matches... et les buts !

Ce mardi (16h), à Ostende, les U19 du PSG vont tenter d’enchaîner en trois semaines après la large victoire contre Galatasaray (5-1) . Opposés au Club Bruges, ils devront faire sans plusieurs cadres (Pembélé, Kalimuendo, Aouchiche, Kouassi), partis disputer la U17 au avec l’équipe de (du 26/10 au 4/11). L’occasion pour d'autres de se montrer, à l’image de Kenny Nagera (17 ans).

Buteur samedi sur le terrain de Lens (défaite 2-1), l'attaquant devrait démarrer en pointe. Une première titularisation logique en Youth League pour celui qui a marqué à cinq reprises lors des trois dernières sorties de son équipe.

Serra : "Entre 20 et 30 buts de moyenne ces dernières années"

Nagera est passé meilleur buteur des U19 alors qu’il n’avait démarré qu’un seul match avant la 7e journée, en raison notamment d'une blessure à la cuisse. Il a inscrit un triplé contre Chartres (4-2) au début du mois. Une excellente forme qu’il pourrait bien confirmer en . "Kenny, c’est une moyenne entre 20 et 30 buts ces dernières années. Il tire toujours son épingle du jeu, même quand l'équipe a de moins bons résultats, comme la saison dernière. C'est un joueur complet qui peut marquer et sait aussi faire marquer" , commente pour Goal Guillaume Serra, adjoint à la formation pendant trois ans, et qui épaulait Laurent Huard en U17 la saison dernière.

L'article continue ci-dessous

De la même génération que Kalimuendo (2002), son ami, partenaire et concurrent direct, Nagera, né à Argenteuil, "a compris que le football était aussi collectif" , selon son ancien coach. En U17 l'an dernier, il a même porté le brassard de capitaine. Une suite logique pour ce joueur repéré par Bertrand Reuzeau et Pierre Reynaud lors d’un rassemblement à Clairefontaine alors qu’il jouait encore à Epinay-sur-Seine, en région parisienne.

Aïgoun : "Il a dû faire les efforts pour rester au contact des autres"

Ses proches le décrivent comme "introverti" . Mais il est aussi travailleur et dôté d'une "grande personnalité" . Saïd Aïgoun, qui l'entraînait en U15, confirme : "Avec moi, il a démarré sur le côté droit. Puis il a joué à gauche et dans l'axe. On pouvait basculer avec Arnaud [Kalimuendo] sur un côté, et Kenny [Nagera] en pointe. C'était important d'alterner sur les trois postes pour peaufiner sa formation, ça lui a donné beaucoup de confiance car même s'il arrivait au PSG avec des qualités, il a dû faire les efforts pour rester au contact du peloton de tête. Il a fallu un temps d’adaptation, mais il a vite progressé au contact de joueurs talentueux."

Un an après ses copains déjà promus sous l'ère Thiago Motta , Kenny Nagera devrait donc à son tour goûter aux joutes européennes. Un nouveau pas en avant pour cet attaquant longiligne et rapide, dont le contrat aspirant au sein du se termine à la fin de la saison, le 30 juin 2020.