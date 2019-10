Youth League - Galatasaray-PSG (1-5) : Paris en démonstration

Deux semaines après avoir perdu contre le Real (1-2), les espoirs du PSG ont pris leurs trois premiers points en Youth League, ce mardi à Galatasaray.

Le PSG, deuxième de son groupe en championnat, s'est promené ce mardi en . Opposés aux Turcs de , battus par Bruges (2-3) deux semaines plus tôt, les hommes de Stéphane Roche n'ont fait qu'une bouchée de leurs adversaires en s'imposant avec la manière (5-1) au Necmi Kadioglu Stadium. Les trois premiers points du PSG dans la compétition cette saison, après la défaite face au (1-2).

De retour dans sa catégorie d'âge après avoir goûté au groupe pro ces derniers matches, Arnaud Kalimuendo a trouvé le chemin des filets (1-0, 28e). Bien lancé par Loïc Mbe Soh, il a permis au PSG de prendre les rênes avant que Mbe Soh, encore lui, ne fasse le break de la tête sur un excellent centre de Touati, titulaire sur l'aile gauche d'un 3-4-3 (0-2, 32e).

Avec l'apport d'Aouchiche et Kouassi

Aouchiche et Kouassi, qui étaient retenus avec les pros au préalable, ont apporté un vrai plus à l'équipe, même si ce dernier a concédé un penalty transformé par Baltaci (1-3, 48e). Avant cela, juste au retour des vestiaires, Aouchiche avait permis de corser l'addition en envoyant sous la barre un centre de Bernadou (0-3, 46e). Kapo de la tête (1-4, 51e) et Pembélé (1-5, 73e) ont donné plus de poids à la victoire du PSG.

Le portier parisien Denis Franchi a été plutôt tranquille ce mardi, il s'est quand même signalé en réalisant deux arrêts décisifs (41e, 59e). L'Italien, qui n'aura 17 ans qu'en octobre, a pour l'anecdote de fortes chances d'être sélectionné pour la U17 (26 octobre/4 novembre). D'autres éléments comme Kouassi, Pembélé, Aouchiche et Kalimuendo pourraient aussi participer à cette compétition au .



Au classement, le PSG reste derrière le Real Madrid, qui s'est imposé dans le même temps contre Bruges, mais le club francilien passe devant les Belges à la différence de buts.

Benjamin Quarez, au Necmi Kadioglu Stadium.