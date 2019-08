PSG : Aouchiche et Kouassi, les bénéfices d'une préparation au contact des pros

Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi, qui n'ont pas encore signé pro au PSG, tirent les bénéfices d'une grosse préparation avec l'équipe première.

Ce sont les nouveaux visages du . Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi n'ont pas encore signé leur premier contrat professionnel, mais il s'entraînent déjà avec l'équipe de Thomas Tuchel. Les deux joueurs de 17 ans, partis rejoindre la sélection U18 cette semaine pour une double opposition face au (5-1 ; 1-1), tirent ainsi les bénéfices d'une préparation qu'ils ont démarré avec le groupe et qui se poursuit encore aujourd'hui.

Venus ensemble répondre aux journalistes ce jeudi après leur second match en sélection, ils ont d'ailleurs confirmé qu'ils allaient continuer à s'entraîner avec l'équipe première dans les prochaines semaines. Une préparation au contact des cadres parisiens qui s'est particulièrement bien passée jusqu'ici, avec plusieurs entrées en jeu et une tournée en conclue par le . "C'était une super expérience. Franchement, il n'y avait pas mieux. On a eu du temps de jeu et c'était super enrichissant pour nous. On espère continuer comme ça", résume Adil Aouchiche.

"Ça va plus vite et ce n'est que du positif pour nous"

Tanguy Kouassi, qui était sur le banc dimanche pour la défaite à Rennes (2-1), a même eu droit aux compliments de son aîné Abdou Diallo samedi dernier en conférence de presse, disant : "Si je devais parler de surprise, je dirais Tanguy Kouassi". Des éloges que le jeune défenseur accueille avec un peu de retenue, mais beaucoup de plaisir évidemment : "J'étais surpris qu'il me mentionne. Mais je prends ça bien et je le remercie."

Avec cette grosse préparation, Tanguy Kouassi assure qu'il a déjà "progressé au niveau mental et au niveau technique". Adil Aouchiche ajoute une évolution "dans la compréhension du jeu aussi. Ça va plus vite et ce n'est que du positif pour nous."

En marge des discussions pour leurs contrats respectifs avec le PSG, Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi doivent gérer le fait que le regard a changé les concernant. Ce qui est encore plus vrai pour le milieu de terrain, meilleur buteur du dernier Euro U17. Il explique toutefois que leur "statut n'a pas vraiment changé en équipe de . On reste les mêmes et on essaye d'apporter un plus aux nouveaux". Ce que confirme le sélectionneur Jean-Claude Giuntini qui précise que "dans leur état d'esprit, dans leur comportement mais aussi dans leur investissement, ils restent les mêmes".

En revanche, sur l'aspect du jeu, les améliorations sont notables : "On sent des joueurs qui ont franchi un palier sur la maîtrise, sur la confiance, sur l'aisance et la manière dont ils rejaillissent sur l'autre et le lien qu'ils ont avec leurs partenaires". Les bienfaits d'une ère nouvelle, au contact du monde professionnel, pour deux enjeux importants de la direction parisienne qui poursuit les discussions afin de les convaincre de continuer l'aventure avec leur club formateur.

Benjamin Quarez, à Clairefontaine.