PSG - Wanda Nara reste floue sur l'avenir d'Icardi

La femme et agent du buteur argentin s'est exprimée ce mardi sur l'avenir du joueur, prêté avec option d'achat par l'Inter au PSG.

Ce sera l'un des feuilletons de cette deuxième partie de saison à Paris : savoir si Mauro Icardi, auteur d'une première partie de saison remarquable, restera en la saison prochaine. Rien ne serait pour l'heure certain pour le joueur actuellement prêté par l'Inter avec une option d'achat estimée à 70 millions d'euros.

C'est en tout cas ce qu'a déclaré son épouse et agent Wanda Nara dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport. "Est-ce qu'il quittera le PSG en fin de saison ? Ce sera sa décision. Il n’y a rien de certain. On verra. C’est évident que voyager entre Paris, Rome et Milan c’est plus facile à dire qu’à faire. Mais je vais y’arriver..."

"Mauro fait de belles choses en et j’en suis heureuse. On a trouvé beaucoup d’amis. Donc on verra." Depuis son arrivée en France, l'Argentin a inscrit 14 buts en 18 rencontres toutes compétitions confondues, reléguant le meilleur buteur de l'histoire du club, Edinson Cavani, sur le banc. Au-delà du PSG, il bénéficierait de l'intérêt de plusieurs clubs européens pour l'été prochain, à commencer par la .

"Le futur d’Icardi est entre ses mains, mais nous n’allons pas prendre de décision maintenant. Devant nous, il y a encore une moitié de saison et nous avons le temps d’ici le mois de juin" , déclarait Leonardo le mois dernier.