PSG, Wanda Nara sort du silence : "Paris, la pire option pour moi"

La femme et agent de Mauro Icardi a admis que le transfert de l'Argentin dans la capitale française va compliquer leur vie de couple.

Mauro Icardi a été prêté, avec une option d'achat, au PSG lors du dernier jour de mercato. Le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup lors de ce dernier jour de mercato estival et se renforce considérablement offensivement. Mais si l'Argentin n'avait pas trouvé de porte de sortie plus tôt, c'était en raison de ses exigences, mais aussi de certains côtés de sa personnalité pouvant être jugés néfastes et notamment l'omniprésence de sa femme et agente, Wanda Nara. Célèbre chroniqueuse en , Wanda n'a pas la langue dans sa poche et sait utiliser les médias à merveille.

Interrogé par sa propre sœur, qui anime une émission en "Morfi, todos a la mesa", Wanda Nara s’est confiée sur le transfert de son mari au PSG et sur le fait que ce n'est pas la destination rêvée : "Parmi les options que nous avions, le PSG était le pire pour moi parce que je dois faire la navette avec les garçons, qui vont à l’école en Italie. (…) De nombreuses équipes italiennes importantes ( , Roma et Napoli) l’ont voulu et cela aurait été plus pratique, mais j’ai pensé à lui".

"On va vivre entre Milan et Paris"

Ce n'est pas le côté sportif, mais bel et bien la distance et le fait de devoir partager sa vie entre deux villes qui dérange la femme de l'attaquant argentin du . Elle est revenu sur les coulisses du transferts : "Les enfants ne le savaient même pas. Mauro est déjà parti à Paris. Il a emballé une petite valise, est parti et m’a laissé avec tout. Les garçons vont à l’école en Italie, alors on va vivre entre Milan et Paris, faire des allers-retours".

Enfin, Wanda Nara a été invité à réagir à une polémique. En effet, le jour du transfert de Mauro Icardi au PSG, une ancienne photo a refait surface où Maxi Lopez, ancien mari de l'agente, et Neymar posent ensemble, mais elle a refusé de créer la polémique : "Ils ont téléchargé la photo le même jour où Mauro a rejoint l’équipe. C’est une photo vintage, elle n’est pas d’actualité. Je veux penser que c’était une coïncidence, car tous les joueurs savent tout".

Pour rappel, Maxi Lopez et Mauro Icardi étaient coéquipiers et ami avant que le dernier cité ne "pique" la femme du premier. Une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre depuis plusieurs années et dont Wanda Nara n'en peut plus de devoir revenir là-dessus sans cesse. Une chose est sûre, Wanda Nara, habitué aux déclarations buzzantes a récidivé, mais cette fois-ci le contexte importe énormément, puisqu'en aucun cas elle n'a égratigné le PSG, mais elle a seulement fait part du changement radical que ce transfert aura dans sa vie.