PSG, Wanda Nara allume Lukaku pour défendre Icardi

La femme et agent de l'attaquant argentin a envoyé une petite pique à Romelu Lukaku sur son influence dans les grandes rencontres.

Mauro Icardi a souvent été le vilain petit canard dans sa carrière. Longtemps le mal-aimé de la sélection albiceleste, l'attaquant du PSG a également été souvent critiqué lors de son passage à l' . Si son équipe n'avait pas d'excellents résultats, Mauro Icardi a toujours empilé les buts portant son équipe à de nombreuses reprises. Son successeur, Romelu Lukaku brille également à l'Inter mais bénéficie d'une équipe bien plus forte et les résultats sont meilleurs en .

Lors de l'émission Tiki-taka en , Giacomo Valenti a fait l'erreur d'attaquer Mauro Icardi sous les yeux de sa compagne, Wanda Nara. Il a souligné la performance de Romelu Lukaku contre le : "Le moment où Romelu Lukaku donne le ballon à Esposito pour le penalty, cela a été une belle scène. On a vu un attaquant capable de jouer pour l’équipe et non l’inverse. Enfin, nous avons un numéro neuf qui est un leader, un point de référence".

"Icardi a marqué 150 buts avec l'Inter Milan"

Ce commentaire laissant entendre le manque d'esprit collectif de Mauro Icardi comparé à celui de l'international belge a donné lieu à une confrontation avec Wanda Nara. Elle n'a pas manqué de réagir en taclant l'international belge : "Ce serait bien de voir Romelu Lukaku dans les grands matches aussi. Il n'a pas marqué en , il regardera les huitièmes de finale à la télévision. Le dernier numéro neuf du club n'a marqué que 150 buts pour l'Inter Milan".

"Je pense qu'Antonio Conte est le véritable atout de l'Inter Milan. Il fait la différence, il n'a joué que trois fois avec le milieu de terrain de premier choix qu'il a composé au départ. Alors Antonio Conte fait la différence. Ensuite, nous changerons d'avis chaque semaine. Romelu Lukaku avait été critiqué après la Ligue des champions, maintenant il est loué comme un phénomène", a ajouté la femme de l'international argentin connu pour son franc-parler.

"Je suis fan de l'Inter, mais je ne supporte pas le manque de respect car nous parlons de l'ancien numéro 9 et je suis ici. J'ai vu un numéro 9 qui a marqué 150 buts", a conclu Wanda Nara. De son côté, Mauro Icardi va disputer en février prochain face à Dortmund son premier huitième de finale de Ligue des champions de sa carrière, lui qui a brillé avec l'Inter Milan mais était beaucoup trop esseulé dans une équipe, à l'époque, en pleine reconstruction.