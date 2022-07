PSG - Urawa Red Diamonds : Streaming, chaine TV, où voir le match ?

Le PSG dispute ce samedi contre l’Urawa Red Diamonds le deuxième match amical de sa tournée japonaise. Voici tout ce qu’il y a à savoir sur cette renc

Quelques jours après avoir dominé Kawasaki Frontale (2-1), le PSG va jouer le deuxième des trois matches qui sont au programme de sa tournée japonaise. A une dizaine de jours du Trophée des champions contre Nantes à Tel-Aviv, les champions de France se mesurent à Urawa Red Diamonds.

Plusieurs Parisiens à surveiller de près

Pour les Franciliens, il faudra continuer à monter en puissance et confirmer les bonnes choses aperçues lors des deux premières parties. Christophe Galtier devraient probablement poursuivre la revue globale de l’effectif, même si l’objectif est aussi de donner du temps de jeu à ceux qui sont censés entamer le nouvel exercice dans le onze type. On devrait ainsi revoir à l’œuvre plusieurs éléments majeurs, dont le trio d’attaque Messi, Neymar et Mbappé.

Ce match, comme les précédents d’ailleurs, sera aussi l’occasion pour les joueurs jugés « indésirables » de se mettre en avant et essayer d’infléchir la décision de leur direction. Les Thilo Kehrer, Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Arnaud Kalimuendo et Mauro Icardi pourraient donc avoir un bon coup à jouer. En somme, la rencontre, si elle est sans enjeu d’un point de vue résultat, relève beaucoup d’importance au niveau collectif et individuel. Aux Parisiens donc de ne pas décevoir et enchainer par un nouveau succès. Et si possible avec la manière et un clean sheet.

La compo probable du PSG :

PSG : Navas - Ramos, Marquinhos, Kimpembe - Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes - Messi - Neymar, Mbappé.

Où voir le match ?

Ce match amical entre les Urawa Red Diamonds et le Paris Saint-Germain sera diffusé sur beIN SPORTS 1 et PSG TV Premium, ce samedi, à partir de 12 heures. Il sera également possible de le regarder sur la plateforme de streaming du groupe beIN, beIN CONNECT.