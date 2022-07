Les cinq enseignements de PSG-Kawasaki Frontale (2-1)

Le PSG a remporté son premier match au Japon. La défense à trois a été reconduite, la MNM a rejoué ensemble et Christophe Galtier a donné de la voix.

Premier match de cette tournée au Japon pour le PSG et première victoire. Portés par des buts de Messi et Kalimuendo, les Rouge et Bleu l'ont emporté face au Kawasaki Frontale pour poursuivre leur préparation. Voici les principaux enseignements de ce match.



Messi, Mbappé et Neymar ont rejoué ensemble

Mbappé et Neymar absents, Lionel Messi avait été la seule des trois stars parisiennes à fouler la pelouse vendredi, pour la première sortie de l'été face à Quevilly. Cinq jours plus tard, les trois compères étaient de nouveau côte à côte sur la pelouse du Japan National Stadium de Tokyo, disputant la première période à trois devant. Côté positionnement, c'est l'Argentin qui a évolué dans un rôle de meneur de jeu en soutien des deux autres, se montrant à son avantage via plusieurs gestes de grande classe et l'ouverture du score, sur un très bon service d'Hakimi (lui même trouvé par Mbappé).

La défense à trois s'installe peu à peu

Marquinhos, Sergio Ramos et Presnel Kimpembe. Après avoir annoncé son intention de s'orienter vers une défense à trois pour la saison à venir, Christophe Galtier a continué de mettre ses hommes en situation (Diallo, Kehrer et Danilo ont ensuite pris la relève). Avec une petite différence par rapport à l'alignement aperçu en fin de saison dernière puisque c'est cette fois le Brésilien qui occupait l'axe, laissant le côté droit à l'ancien madrilène. Plus libres de leurs mouvements en phase de possession, Ramos et Kimpembe ont ainsi pu se projeter à quelques reprises, mais la gestion de la profondeur devra être mieux appréhendée (Marcinho a par exemple plusieurs fois profité des espaces dans son couloir gauche).

Donnarumma est déjà chaud

S'il n'avais disputé qu'une mi-temps face à QRM, Gianluigi Donnarumma est cette fois resté sur le terrain jusqu'à l'heure de jeu avant de céder sa place à Sergio Rico. Désigné numéro 1 par Galtier, l'Italien a sauvé plusieurs fois le siens face à une équipe du Kawasaki Frontale venue presser très haut tout au long de la rencontre. Très sûr, le champion d'Europe a réussi plusieurs interventions décisives pour garder ses cages inviolées. Une chance que n'a pas eue son successeur espagnol, abandonné par sa défense sur cette tête gagnante de Yamamura à dix minutes du terme.

Arnaud Kalimuendo a des fourmis dans les jambes

Pablo Sarabia, Mauro Icardi, désormais Hugo Ekitike... Le Paris Saint-Germain dispose de nombreux joueurs capables de s'inscrire dans la rotation offensive. Prêté lors des deux dernières saisons à Lens et pas certain de rester dans la capitale cet été, Arnaud Kalimuendo a une nouvelle fois fait frissonner les supporters parisiens, toujours ravis de voir briller un « Titi », même en match de préparation. Entré devant à la pause, le natif de Suresnes s'est montré particulièrement à son avantage dans ses prises de balle, inscrivant même le deuxième but de la partie en coupant un centre de Bernat.

Christophe Galtier a poursuivi sa revue d'effectif

Très présent sur son banc tout au long de la rencontre, le nouvel homme fort du PSG aura rarement cessé de donner de la voix pour faire passer ses consignes. Et comme face à Quevilly, il a tenu à donner du temps de jeu à un maximum de joueurs. Cinq changements à la pause, cinq autres à l'heure de jeu et seul Idrissa Gueye qui aura joué l'intégralité du match.