PSG : Une rencontre avec Zinedine Zidane a déjà eu lieu ?

Mauricio Pochettino ne fait plus l'unanimité au Paris Saint-Germain. La défaite contre Manchester City mercredi n'a certainement pas arrangé les choses. Le jeu produit par le PSG depuis le début de la saison est décevant et beaucoup commencent à se demander si l'entraîneur argentin est réellement l'homme de la situation. S'il est capable de mener cette équipe vers la gloire en Ligue des champions et surtout s'il peut en tirer sa quintessence. Alors forcément, les rumeurs prennent de l'ampleur en coulisses pour savoir qui va succéder à Mauricio Pochettino si la suite de la saison prend une mauvaise tournure.



PSG : Zinédine Zidane aurait dit non

Récemment, c'est le nom de Zinedine Zidane, libre depuis l'été dernier, qui a souvent été associé au club de la capitale. L'ancien entraîneur du Real Madrid a également été annoncé à Manchester United, mais selon plusieurs médias anglais et espagnols, il aurait refusé le poste. Le spectre de la venue de Zinedine Zidane au PSG plane depuis un bon moment puisque les Qataris apprécient le profil de l'ancien numéro 10 des Bleus et le Qatar entretient une bonne relation avec lui. Qui plus est, réussir à faire venir Zinedine Zidane, un technicien français, au PSG serait un énorme coup et un grand symbole.

Une rencontre début novembre entre Zidane et les dirigeants du PSG ?

Toujours est-il que puisque Zidane a refusé Manchester United, c'est Mauricio Pochettino qui a longtemps été pressenti pour prendre la relève d'Ole Gunnar Solskjaer, bien que ce dernier ait botté en touche à plusieurs reprises concernant ses rumeurs. Et pour palier à un éventuel départ de l'Argentin, le PSG aurait passé la vitesse supérieure afin de lui trouver un remplaçant. Et ce remplaçant ne serait autre que Zinedine Zidane.



Zidane au PSG ? Nasri et Rothen partagés

D'après les informations du Parisien, le Paris Saint-Germain serait bel et bien et bien en négociations avancées avec l'ancien entraîneur du Real Madrid. Nasser al-Khelaïfi, Leonardo et les dirigeants du PSG auraient fait plus que discuter. Le Parisien rapporte que certains dirigeants du PSG, dont le directeur sportif brésilien et le directeur général Jean-Claude Blanc, auraient eu une réunion avec Zinedine Zidane début novembre, lors de la deuxième semaine des vacances de la Toussaint. Cette information confirmerait donc que Zinedine Zidane serait tout à fait à l'écoute de la proposition du PSG et ne serait pas fermé à rejoindre la capitale française.

Une arrivée en cours de saison ou l'été prochain ?

Toujours selon le quotidien régional, la prise de contact du PSG avec Zinedine Zidane ne date pas seulememt du mois de novembre. En effet, le club de la capitale aurait déjà pris la température avec l'ancien international français l'été dernier, mais le natif de Marseille, qui sortait d'une saison usante avec le Real Madrid, préférait attendre, espérant certainement prendre la relève de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2022. Les résultats récents de l'équipe de France ont peut-être fait changer d'avis ZZ, puisque rien n'est dit, bien au contraire même, que Didier Deschamps arrêtera son aventure avec les Bleus après la Coupe du monde au Qatar en novembre prochain.

Reste désormais à savoir si le PSG et Zinedine Zidane pourront tomber d'accord et surtout sur le timing d'un éventuel accord. Le Français sera-t-il intronisé en cours de saison où l'été prochain afin de débuter son aventure dès le début de saison. Selon Le Parisien, tout dépendra de l'avenir de Mauricio Pochettino qui n'aurai pas convaincu tout le monde à Paris, y compris dans le vestiaire. Une chose est sûre, le nom de Zinedine Zidane risque de revenir souvent du côté de la capitale dans les prochaines semaines.