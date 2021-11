Zidane au PSG ? Nasri et Rothen partagés

Au Paris Saint-Germain, trêve hivernale pourrait bien rimer avec chaises musicales. Peinant à convaincre depuis son arrivée sur le banc du club, Mauricio Pochettino pourrait prendre la direction de Manchester United dans les prochaines semaines, selon plusieurs sources. Pour le remplacer, le board parisien aurait une idée en tête. Et non des moindres : Zinédine Zidane.



Après avoir tout gagné avec le Real Madrid, le Français pourrait-il rejoindre le PSG, lui le natif de Marseille ? Aux yeux de Samir Nasri, ancien de l'OM, cela n'aurait rien de surprenant.



"Moi, ça ne me surprendrait pas et je ne serais pas choqué que Zizou entraîne le PSG. C’est sa carrière. Quand on a entraîné le Real, on ne trouve pas forcément mieux que City ou le PSG. Il ne faut pas oublier qu’il a une très bonne relation avec les Qatariens. Il a réussi à prouver qu’il savait s’occuper et gérer les égos des grands joueurs. C’est le premier entraîneur à avoir fait accepter à Cristiano Ronaldo de se reposer un petit peu. Et c’est quelqu’un qui a une légitimité au niveau football", a analysé Samir Nasri, enthousiasmé, dans les colonnes du Parisien.



"Quand un gars come Zidane va dire à Neymar ou Mbappé de faire ci ou ça, ils seront plus à l’écoute que si c’est un autre entraîneur. Et, en plus, ça peut aussi enclencher un mécanisme qui pourrait permettre à Mbappé de prolonger la saison prochaine", a-t-il ajouté.

Rothen ne l'entend pas de cette oreille

Un ancien de l'OM favorable à une arrivée de Zinédine Zidane, qui s'oppose à la position tranchée d'un ancien du Paris Saint-Germain, en la personne de Jérôme Rothen.



"Je n’ai pas envie de voir Zinédine Zidane arriver sur le banc du PSG. Il faut se souvenir que le championnat de France a pris une ampleur différente grâce à certaines rivalités de clubs. Le PSG contre Marseille est la plus grosse rivalité. Je pense que quand tu appartiens à l’un des deux, c’est difficile de te mettre à fond dans l’autre club. Je n’aurais pas vu Luis Fernandez entraîner l’Olympique de Marseille", a d'abord estimé le consultant pour la radio RMC.



"On reproche aux joueurs de ne pas assez s’identifier au club. Comment veux-tu que Zidane arrive à transmettre ça aux joueurs, sachant que lui-même ne peut pas se mettre dans la peau d’un supporter du PSG ? Comment Zidane va pouvoir représenter le PSG auprès de ses supporters ? C’est quasiment impossible", a ensuite jugé l'ancien international français.