PSG, ça se précise pour Joao Neves

Cible du PSG, Joao Neves se rapproche d’une arrivée dans la capitale française, cet été.

C’est un mercato paradoxal que réalise le Paris Saint-Germain, cet été. Si le club a pu libérer plusieurs joueurs en fin de saison dernière, il a par contre, du mal à convaincre d’autres sur le marché des transferts. Mais le PSG continue de travailler sur ses pistes prioritaires dont Joao Neves. Le dossier de ce dernier s’approche d’ailleurs de son dénouement.

Le Benfica n’a pas exigé la clause libératoire de Joao Neves

Le PSG a plusieurs postes à renforcer cet été. Si Matvey Safonov est déjà arrivé en renfort au poste, le club parisien n’a encore enregistré de nouvelles recrues dans les autres secteurs. Cependant, Paris pourrait accueillir un nouveau renfort au milieu de terrain dans les prochaines journées. La priorité du club francilien se nomme Joao Neves et est bien sensible à une arrivée dans la capitale française.

L'article continue ci-dessous

Alors que le PSG a déjà formulé une offre au Benfica Lisbonne, certaines rumeurs avaient indiqué que le club lisboète n’était pas prêt à libérer l’international portugais pour un montant inférieur à sa clause libératoire, estimée à 120 millions d’euros. Une information démentie par le président de Benfica, ce samedi. « Je n’ai jamais dit que João Neves ne partirait qu’en cas de paiement de sa clause. Je ne vais pas cacher, en revanche, le fait qu’il y a une offre sur la table », a déclaré Rui Costa au micro du média portugais, A Bola.

Rui Costa confirme les discussions entre le PSG et le Benfica pour Joao Neves

Par ailleurs, Rui Costa confirme qu’il y a bel et bien une offre du PSG pour Joao Neves. Selon Foot Mercato, la proposition du PSG serait à hauteur de 70 millions d’euros. Si Joao Neves a déjà montré sa volonté de rejoindre Paris, les négociations se poursuivent toujours entre le Benfica, qui attendrait plus, et le PSG, comme l’indique le président du club lisboète.

« On en parle tous les jours. Je ne vais pas parler de l’état d’avancement de cette proposition. Il y a une proposition sur la table qui est en train d’être évaluée, qui est en train d’être discutée, mais pour le moment, João Neves est toujours un joueur de Benfica. Je réalise même que les membres de Benfica veulent savoir quel est le destin ou non de l’équipe première avec ou sans lui, mais pour le moment, il y a une négociation en cours, comme il y a avec d’autres joueurs, et donc, permettez-moi de me réserver, pour le moment, de gérer les choses pour ce qui est le mieux pour Benfica », a confié Rui Costa.