PSG : un équilibre à retrouver avec la réception de Toulouse

Le PSG, battu par Rennes (2-1) la semaine dernière, reste en quête d'équilibre en ce début de saison. Un défi pour Thomas Tuchel et son staff.

Dimanche dernier, à Rennes (2-1), le PSG a rendu une copie bien pâle. Battus pour la première fois de la saison, les Parisiens n'ont pas su trouver les solutions pour contrer les plans bretons. Un premier couac, dès la 2e journée, qui a mis en exergue un certain déséquilibre. L'espace d'une soirée, au moins.

Au Roazhon Park, Thomas Tuchel avait opté pour un schéma hybride en 3-5-2, Marquinhos intégrant la défense à trois en phase défensive tout en se positionnant dans l'entrejeu lorsque son équipe avait le ballon. Un choix étonnant, qui n'a pas porté ses fruits.

Pour faire mieux contre dimanche (21h), le PSG devra nécessairement améliorer sa structure, mais aussi son animation. "On doit trouver des solutions. On a beaucoup de choses à améliorer. Il faut aussi qu'on retrouve notre spirit, notre rythme, mais j'ai confiance en mes joueurs. (...) C'est notre défi de trouver une équipe qui soit équilibrée sur le terrain. On peut s'améliorer, je pense que vous avez raison", confirmait l'entraîneur samedi lors du point presse.

Premières minutes pour Gueye ?

L'animation des couloirs, notamment, a montré quelques limites. Juan Bernat et Thomas Meunier ont éprouvé des difficultés à se montrer dangereux sur leurs côtés respectifs. Ce que Marco Verratti explique du fait que "les autres équipes jouent vraiment très bas."

"C'est parfois difficile de trouver la profondeur et nos latéraux. Quand tu joues contre des équipes à six derrière, c'est un peu plus difficile de trouver les espaces, analyse l'Italien. Mais je pense que ce n'est pas un problème pour les couloirs. Parfois, on peut jouer plus bas avec les latéraux et laisser un peu plus d'espaces aux attaquants. C'est surtout le cas quand Kylian (Mbappé) joue à gauche. En un contre un, il est très fort."

Face à Toulouse, l'international français, muet contre Rennes, sera logiquement l'un des atouts du PSG. Thomas Tuchel a aussi annoncé qu'il cherchait des "solutions pour aider les joueurs". Il pourra compter sur l'apport d'Idrissa Gueye, trop juste pour démarrer la semaine passée, et qui pourrait goûter à ses premières minutes sous le maillot parisien dimanche au Parc des Princes. Une corde de plus à son arc dans sa quête d'équilibre.