PSG, un ancien joueur ouvre la porte à un retour

Un ancien joueur du PSG a ouvert la porte à un retour au club, mardi.

Le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre un mercato estival mouvementé. Le club de la capitale va perdre Kylian Mbappé l’été prochain au détriment du Real Madrid. Raison pour laquelle le club parisien s’active pour trouver un remplaçant à l’international français. Alors que le PSG se fait refouler sur le marché des transferts, un ancien joueur du club a ouvert la porte à un retour au club.

Adrien Rabiot ne ferme la porte au PSG

En fin de contrat en juin prochain avec la Juventus, Adrien Rabiot n’a toujours pas décidé de son avenir. Mais l’international français est sur les tablettes de plusieurs clubs européens dont le PSG. Une opération qui pourrait sembler compliquée à première vue quand on se souvient de la façon dont le ‘’Duc’’ a quitté la capitale française. Rabiot était allé au clash avec la direction parisienne qui l’avait mis au placard avant de filer à la Juventus en 2019.

Getty Images

Mais même s’il n’a pas oublié cet épisode de sa carrière, Adrien Rabiot ne ferme la porte à un retour dans son club formateur. « C’est vrai que depuis que je suis parti à la Juve, je pense que chaque été on associe mon nom au PSG. C’est très flatteur d’une part. Après, cela reste quand même compliqué quand on sait comment cela s’est terminé. Bien sûr, comme je l’ai déjà dit, dans le football il ne faut fermer aucune porte. Mais ce ne sera pas ma priorité en tout cas », a fait savoir Adrien Rabiot.

Rabiot pourrait toujours prolonger avec la Juventus

Par ailleurs, il y a moins de chances de voir Adrien Rabiot au PSG la saison prochaine. Pour cause, la Juventus Turin souhaite toujours prolonger son milieu de terrain. La Vieille Dame n’a surtout pas envie de laisser partir l’un de ses tauliers alors qu’elle va retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Et, même s’il n’a encore pris aucune décision pour son avenir, Adrien Rabiot est également ouvert à une prolongation avec la Juventus.

« Je n’ai rien décidé personnellement sur mon avenir. C’est vrai que l’année dernière je suis resté à la Juventus en sachant qu’on ne jouerait pas de Coupe d’Europe. C’était un choix important de ma part. La saison prochaine on devrait jouer la Ligue des champions et participer aussi au Mondial des clubs Donc ce sont des choses qui rentrent dans ma réflexion mais je n’ai vraiment pas pris de décision là-dessus. J’attends de pouvoir finir la saison et puis on en discutera avec le club et je verrai à ce moment-là », a confié l’international français.