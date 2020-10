PSG, Tuchel : "Maintenant les choses sont claires et on peut aller de l'avant"

Critiqué par Leonardo après PSG-Angers, Thomas Tuchel a clarifié la situation jeudi en conférence de presse. "Les choses sont claires", selon lui.

Pour la première fois depuis la sortie de Leonardo après PSG-Angers, Thomas Tuchel se retrouvait en conférence de presse ce jeudi. L'occasion d'évoquer ses relations avec le directeur sportif brésilien. Il a également annoncé les nombreuses blessures qui touchent le PSG en ce moment. Mauro Icardi et Thilo Kehrer sont déjà forfaits pour le choc de mardi prochain contre , en .

Leonardo sort du silence et recardre Thomas Tuchel

La sortie de Leonardo après PSG-Angers

Thomas Tuchel : "J'ai entendu clairement sa déclaration. J'ai donné mon avis à propos de la situation. Dans le foot, je ne prends jamais les choses à titre personnel. On n'a pas eu de contacts après. On a fait les entraînements avec les joueurs présents pendant deux semaines, et c'est la chose que j'aime le plus, travailler sur le terrain."

Les relations Leonardo / Tuchel

"La saison dernière, vous avez observé une équipe soudée et très proche. Mais en même temps, il y a des conflits. Ça ne change rien au fait que les joueurs soient liés. Moi, j'ai donné mon avis sur une situation, Leo a donné le sien. Je ne prends rien personnellement. Je donne mon avis parce que j'ai l'impression que c'est mon job en tant qu'entraîneur de me battre pour mon équipe. Maintenant les choses sont claires et on peut aller de l'avant."

"Kehrer est blessé et va manquer plusieurs semaines. Icardi ratera Nîmes et Manchester"

Une vague d'absences avant Nîmes et MU !

"On a un petit peu de malchance. Draxler, Verratti et Marquinhos sont blessés. Ils ne seront pas avec nous contre Nîmes. Il y a des doutes pour Manchester concernant ces trois joueurs. Marco est avec le docteur. Aujourd'hui, pour moi c'est possible qu'il joue mardi. On verra si ça reste comme ça.

Plus d'équipes

Ander Herrera n'était pas avec nous pendant la trêve parce qu'il a été testé positif au coronavirus. Danilo était en contact avec Ronaldo, c'est un risque. Le staff médical estime qu'il ne peut pas être avec nous dans le groupe. C'est un petit peu la même chose avec Colin Dagba, qui était avec les Espoirs. Si Colin a un troisième test négatif aujourd'hui, il pourra être avec nous.

L'article continue ci-dessous

Thilo Kehrer est blessé, il va manquer quelques semaines. Juan Bernat est toujours absent, et Mauro Icardi s'est blessé mercredi de la semaine dernière aux ligaments internes du genou. Ce n'est pas trop grave, mais il ne s'est pas entraîné. Il ratera Nîmes et Manchester."

Les arrivées de Kean, Rafinha et Danilo Pereira

"On doit leur laisser un petit peu de temps pour qu'ils montrent leurs qualités avec le groupe et qu'ils s'intègrent. Ce sera peut-être plus rapide pour Rafinha parce qu'il était avec nous pendant la trêve. C'est un gars technique, humble et agréable. Je suis sûr qu'il va s'intégrer super vite. Peut-être qu'on aura la possibilité de le faire jouer demain."

Un groupe taillé pour les mêmes objectifs que la saison passée ?

"Sans blessure, nous sommes une équipe très forte. Mais on a déjà une grave blessure avec Juan (Bernat). Les absences de Thilo Kehrer et Mauro coûtent beaucoup, celles de Marquinhos, Draxler et Verratti aussi. Cette saison, il n'y aura pas de période pour récupérer. Quand je regarde le calendrier, c'est énorme ! Ça va être très exigeant, on a besoin d'un groupe avec beaucoup de profondeur. J'espère que tout le monde restera en bonne santé afin que nous puissions être compétitifs."

Moise Kean jouera-t-il à Nîmes ?

"On doit attendre. Il va rentrer dans les prochaines heures et après on va essayer de faire un entraînement avec lui. Je déciderai ensuite, peut-être qu'il jouera demain."