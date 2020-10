PSG - Leonardo sort du silence et recadre Thomas Tuchel !

Le directeur sportif du PSG a vivement recadré Thomas Tuchel après ses déclarations sur le mercato jugé décevant par le coach parisien.

Leonardo s'est présenté devant les journalistes à l'issue de la conférence de presse de Thomas Tuchel ce vendredi, après PSG-Angers (6-1). Le directeur sportif était très remonté après la sortie de son coach qui s'est plaint la veille du mercato parisien, plus actif sur le plan des départs que des arrivées.

Que doit-on attendre du PSG d'ici la fin du mercato ?

Leonardo : On va essayer d'être créatif. Je ne sais pas comment ça va se finir. Les derniers jours sont toujours instables, on va voir.

Quelles sont vos priorités ? Un milieu ? Un défenseur ?

Ca peut changer d'un poste à un autre. C'est quelque chose de stratégique en fonction des opportunités. On verra jusqu'au dernier jour.

"Le club n'a pas aimé, moi non plus"

Que pensez-vous des récentes déclarations de Thomas Tuchel qui s'est plaint du manque d'arrivées et des départs ?

On n'a pas aimé. Le club n'a pas aimé et moi non plus. Il faut comprendre la situation que l'on vit actuellement. On va voir en interne comment on agit, mais c'est très clair. Si quelqu'un n'est pas content, on parle il n'y a pas de souci. Mais s'il décide de rester, il faut respecter la politique sportive et les règles du club.

Va-t-il être sanctionné ?

On fait les choses en interne, toujours. On n'a pas du tout apprécié, mais ce n'est pas qu'une question de mercato. C'est une question de forme. Pour rester dans ce club, il faut être content, avoir l'envie de souffrir pour le club, avoir l'esprit de sacrifice. Le plus important c'est le club. Si on peut faire des joueurs, très bien, sinon on avance.

Cela peut-il être un motif de licenciement ?

Non, on n'est pas là pour faire un procès. Il s'est passé ce qui s'est passé. Le plus important, c'est de voir ce qui va se passer dans les trois prochains jours. Mais on ne peut pas oublier la situation. Des gens souffrent aujourd'hui. Il faut avoir du respect. Ce n'est pas le moment d'acheter pour acheter. Et ce que je n'aime pas, c'est de penser que cette équipe est faible. On parle d'une équipe est énorme. Il peut y avoir une ou deux alernatives, peut-être, mais s'il n'y en a pas, tu peux avancer quand même.

"Aouar, ce n'est peut-être pas le moment"

Pensez-vous comme lui que le PSG s'est affaibli pour l'instant ?

Je pense qu'il y a peu d'équipes qui se sont renforcées. On ne va pas parler de tous les autres, mais tout le monde a perdu des millions. Pour l'économie des clubs, ça a été très difficile. Personne n'a acheté à part en ou c'est particulier.

Le PSG n'a pas les moyens d'acheter sans vendre aujourd'hui ?

C'est complexe. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y aussi le fair-play financier, qui est lié à des revenus. Si on n'a pas de revenus, on ne peut pas dépenser. Aujourd'hui, on ne parle même pas de revenus avec la crise. On a plus de 100 millions en moins de revenus. Tout est bloqué. Regardez ! Des entreprises ferment actuellement, ce n'est pas seulement le football qui est touché. On va essayer de faire des choses, de trouver quelque chose, mais il n'y a rien de sûr. Si on reste comme ça, on demande de respecter les règles et d'avancer.

Avez-vous la volonté de faire venir Houssem Aouar ?

Aouar, ça fait rêver. Mais peut-être que ce n'est pas le moment. Maintenant, c'est un petit peu compliqué.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.