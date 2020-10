PSG : "Jusqu'à la semaine dernière, on n'avait pas de nouvelles", raconte Daniel Lorenz - agent de Danilo Pereira

En exclusivité pour Goal, Daniel Lorenz, l'agent de Danilo Pereira, revient sur les coulisses de la signature du milieu de terrain portugais au PSG.

Le PSG a terminé le mercato en trombe en bouclant les arrivées de Rafinha (Barça), Moise Kean ( ) et Danilo Pereira (Porto). Trois recrues qui vont permettre de garnir un effectif réduit après les départs de nombreux cadres. Pour Goal, Daniel Lorenz, l'agent du Portugais Danilo Pereira (29 ans), a décidé de raconter les coulisses du transfert de son joueur. Un joli coup réalisé par Paris et Leonardo, qui s'est attaché les services de l'ancien capitaine de Porto en prêt avec option d'achat quasi automatique de 16 millions d'euros à l'issue de la saison. Une signature étonnante par sa formule, et qui s'est finalisée en l'espace de quelques jours seulement.

« Déjà la saison dernière, j'avais écrit à Leonardo à propos de Danilo »

Comment ont débuté les discussions avec le PSG ?

Daniel Lorenz : Déjà la saison dernière, j'avais écrit à Leonardo au sujet de Danilo car je pensais qu’il pouvait être un bon joueur pour le PSG. Ça n'avait pas été possible, du coup cette année je suis revenu à la charge. Mais là encore, on m'a répondu : "Merci, mais pour l'instant nous n'avons pas besoin de lui." Jusqu’à la semaine dernière, on n'avait pas de nouvelles. On recherchait une bonne équipe dans un top club et on s’est dit que nous allions lancer la deuxième vague pour voir quel club pourrait prendre Danilo. Danilo est un joueur très polyvalent qui peut évoluer au milieu comme en défense centrale. Il est très expérimenté, mature. Il a gagné l'Euro avec le en . Il a joué beaucoup de matches de et je me suis dit que ce serait parfait pour le PSG et qu'il fallait revenir vers eux pour leur rappeler les qualités du joueur.

C'est seulement à partir de là que tout s'est accéléré ?

Les dirigeants du PSG connaissaient les qualités de Danilo évidemment, mais peut-être qu'ils n'avaient pas conscience qu’avec cette pandémie et le fair-play financier cela pourrait pousser certains clubs à vendre. Ces conditions associées au timing ont facilité le deal, car Danilo sortait de cinq saisons à Porto, dont la dernière avec le doublé coupe-championnat. La motivation n’était plus là. Il avait besoin d'autre chose, dans une ligue plus compétitive, avec plus d’ambitions. Et le PSG avait tout ça. Du coup, on a tenté de trouver des arrangements, d’expliquer au PSG qu’il pouvait signer un joueur dans des conditions exceptionnellement avantageuses par rapport à d’habitude, car vous le savez, Porto est un club dur en affaire et vend assez peu normalement. Paris le sait et c’est peut-être pour ça qu’ils ne sont pas venus plus tôt. Au dernier moment, il y a eu cette opportunité. Ils ont donné un retour positif et ça c’est fait. On n'avait pas le temps pour les négociations. C’était oui ou non.

« Il sera un joueur du PSG définitivement en fin de saison. C'est quasi-certain »

Vu de France, on se demande pourquoi Porto a accepté de prêter son joueur avec option d’achat, sans qu'il y ait une grosse rentrée d'argent immédiate. Cela peut sembler étrange.

C'est une bonne question, que beaucoup de gens se posent. Mais comme je l’ai expliqué au PSG, c'était possible. En tant qu’agent de quelques joueurs et ancien «Head of Legal» du , j’ai une bonne connaissance de ce qui se passe au club, et de ses besoins. Le président [Jorge Nuno Pinto da Costa] disait que c’était l'une des dernières opportunités pour Danilo de bouger après cinq années au club. Il avait une grosse clause libératoire à 60 millions d'euros. Mais les conditions étaient réunies à ce moment précis pour qu'il parte. Il restait peu de temps et c'était une opportunité pour tout le monde. Si on ne l'avait pas saisie, Porto aurait peut-être fini par demander les 60 M€ plus tard. J'ai expliqué cela au PSG. Ils ont fait un grand travail. Bien sûr, normalement, c'était impossible de le faire pour ces montants, qui sont rendus publics puisque Porto est côté en bourse et est obligé de fournir ces informations. Mais je vous garantis que le transfert notifié à la fin de la saison sera de 16 M€. Ce sera lié à différents facteurs de performance à atteindre, mais je peux vous assurer que ces conditions sont très raisonnables et que cela arrivera de façon quasi-certaine. Danilo sera un joueur du PSG définitivement.

Est-ce vrai que l'option d'achat sera levée automatiquement si le PSG termine dans les deux premiers du championnat ?

"Si certaines conditions sont atteintes." Je ne peux pas en dire plus. Je peux simplement dire que les conditions sont très raisonnables.

Était-ce nécessaire de garder le secret le plus longtemps possible pour que le deal se fasse ?

C'était important de garder les choses secrètes, car le deal n’était pas simple. Mais à l'arrivée, c'est très bien pour le joueur et le PSG. C'est même peut-être encore mieux pour le PSG. C'est allé très vite. C’était au PSG de prendre les infos que je leur donnais et de voir s’ils le faisaient ou pas. Ce n'était pas un transfert classique avec des échanges réguliers.

« Il voulait un plus gros challenge et le PSG lui offre ça »

Le PSG est une belle opportunité pour lui c'est sûr. Mais était-ce quand même difficile de quitter Porto où il était capitaine ?

Non pas du tout ! C’était un moment de joie je pense. C’était son choix de partir après avoir gagné plusieurs trophées en cinq ans avec Porto. Il voulait un plus gros challenge et le PSG lui offre ça. Paris est une belle ville. Et bien que je ne sois pas un expert tactique du football, j’ai une bonne équipe de scouting et les gens à qui j’ai parlé pensent et me confirment qu’il rentre très bien dans l’équipe donc j’espère que ça va marcher et qu'il va apporter un plus au PSG. J'espérais évidemment que ça se fasse un jour. Il y’avait d’autres clubs sur lui mais le marché était étrange et je pense que j’ai pris la négativité du marché car tout le monde disait qu’il n’avait pas d’argent. C’est peut-être pour ça qu’on a pu faire un transfert avec un prix bien en dessous de ce que Porto aurait réclamé il y a un an. Il avait d’ailleurs déjà eu des opportunités venant d’ , également de France mais le club ne l'avait pas libéré à temps. Donc je pense qu’il est heureux que ça arrive maintenant.

Parle-t-il un petit peu français ?

Il comprend les bases et j'espère qu’il apprendra rapidement. Il parle italien, portugais, anglais. Je ne sais plus s’il parle espagnol, mais je sais qu'il parle bien suédois grâce à sa femme. C'est quelqu'un qui sait s'adapter.

Danilo Pereira a souvent été associé au PSG quand Antero Henrique était au club. On vous en a parlé ?

Je n'ai commencé à le représenter qu’en janvier de l'année dernière, donc je n’ai eu que des contacts avec Leonardo. Je ne sais pas. Je n’ai pas eu la chance de discuter avec Antero.

« On n'a pas eu le temps de parler avant avec Thomas Tuchel »

Et avez-vous parlé avec Thomas Tuchel avant la signature ?

Non, on n'a pas eu le temps pour ça, et pourtant je parle allemand. J'aurais aimé discuter avec lui. Mais le timing était trop speed pour ce transfert. En plus, avant le dernier match de Porto, on ne voulait pas perturber Dani. C'est seulement après la rencontre qu'on a accéléré les discussions.

Que pensez-vous sincèrement de Tuchel ?

Je pense que c’est un coach incroyable, que je connais depuis longtemps car je suis la . Je suis fan du Bayern... (sourire). Mais j'aime aussi le PSG qui pour moi est le club qui monte dans le monde. Il y’a des clubs comme le Bayern ou le Barça évidemment, mais Paris grimpe de plus en plus. Thomas Tuchel est un bon coach qui est allé en finale de la Ligue des champions. Il aurait pu gagner, c’était 50/50.

Danilo vient-il justement pour remporter la Ligue des champions avec le PSG ?

Oui, il est déterminé et très fort mentalement. Il vient apporter ce qu'il a appris à Porto où il faut gagner tous les matches même contre les équipes supposées plus faibles. Il peut aussi compter sur son expérience en sélection. Il pourra appliquer ça à Paris en espérant aller loin en L1 comme en Ligue des champions.

Propos recueillis par Benjamin Quarez