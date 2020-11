Messi répond à l'entrourage de Griezmann : "J'en ai assez d'être la source des problèmes au club"

Lionel Messi en a assez d'être considéré comme le problème numéro un au Barça at l'a fait savoir à l'entourage de Griezmann.

Le capitaine du , Lionel Messi, a une fois de plus montré sa frustration face à l'actualité en se disant "fatigué de toujours être le problème pour tout au club."

‼️⚽️ Leo Messi, a su llegada a Barcelona, preguntado por las declaraciones del tío de Antoine Griezmann



🗣️ "Estoy un poco cansado de ser el problema de todo en el club"pic.twitter.com/tiaVi81D4D — El Larguero (@ellarguero) November 18, 2020

Comme l'a souligné El Mundo Deportivo, les commentaires de la star argentine semblent être une réponse à Eric Olhats, l'ancien agent d'Antoine Griezmann, qui critiquait le natif de Rosario. Idem pour l'oncle du joueur français, qui signifiait récemment que La Pulga empêchait l'attaquant tricolore de s'épanouir au Barça.

Messi a tonné sa réponse, dans une brève déclaration en quittant l'aéroport de Barcelone : ​​"Je suis fatigué de toujours être le problème pour tout au club."

Pour rappel, lors d’un documentaire diffusé sur M6, mercredi dernier après la défaite de la face à la Finlande, Emmanuel Lopes, l'oncle de Griezmann, avait chargé le virtuose argentin du Barça :

“J’étais persuadé qu’Antoine n’allait pas réussir les six premiers mois à Barcelone, mais je ne m’attendais pas à ce que ça dure un an quand même. En plus avec Messi autour… Je sais ce qu’il se passe à l’intérieur, donc ce n’est pas facile”.