PSG - Thomas Tuchel prend position pour Thiago Silva : "J'espère avoir un rôle pour lui"

Thomas Tuchel a clairement pris position en faveur d'une prolongation de Thiago Silva, dont le contrat expire en juin 2020.

Thomas Tuchel avait des messages à faire passer ce jeudi, en conférence de presse, à la veille du match de reprise du PSG contre .

Très bavard sur Neymar, le technicien allemand a également évoqué la situation de Thiago Silva. Et sa position est claire : le technicien souhaite conserver son capitaine dans l'effectif et le voir prolonger son contrat, alors que son bail expire en 2020.

"Leonardo connaît mon avis. Je suis l'entraîneur et j'espère que j'aurai un rôle pour Thiago (Silva). C'est un capitaine incroyable, c'est un leader qui a un rôle important pour nous dans le vestiaire et sur le terrain. En plus, depuis le premier jour, il joue de manière exceptionnelle. Quand il joue ou qu'il ne joue pas, ce n'est pas la même chose pour nous", a-t-il expliqué.

"C'est un gars exceptionnel, avec un caractère très fiable. Oui, il est parfois fragile mais c'est bien pour moi. Je suis convaincu que nous avons une très bonne relation. Est-ce que j'imagine le PSG sans Thiago ? Aujourd'hui, non. Je ne peux pas, et je ne veux pas", a conclu Thomas Tuchel, catégorique.

Il y a quelques semaines, Leonardo s'était montré indécis quant à une possible prolongation du défenseur central. "Il sait et tout le monde le sait, un an c'est une éternité dans le foot. Surtout dans une équipe comme le PSG. Beaucoup de choses se passent. Rien que depuis l'année dernière, beaucoup de choses ont changé. Tout peut arriver, et on doit bien faire les choses. Tous ensemble. Il ne faut pas rater la décision, ou la regretter après. Les discussions, ce n'est pas un problème. S'ils vont où ils doivent aller ou qu'ils resignent pour cinq ans, ce sera la même chose. Honnêtement, je pense que ce n'est pas un problème".