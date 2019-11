Neymar de retour dans le groupe du PSG

Après plus d’un mois et demi d’absence, Neymar effectue son retour dans le groupe du PSG. Thomas Tuchel l’a confirmé ce jeudi.

Le PSG défie le LOSC vendredi soir en ouverture de la 14e journée de . Pour ce match, les champions de vont pouvoir compter sur leur star brésilienne Neymar. L’ancien Barcelonais a été déclaré bon pour le service après avoir soigné sa blessure aux ischios. Celle qui l’a immobilisé depuis le début du mois d’octobre et la rencontre contre Angers.

Neymar est resté au Camp des Loges durant la trêve internationale pour parfaire sa condition physique. L’international auriverde ne ressent plus aucune douleur et c’est pourquoi son coach Thomas Tuchel a choisi de le convoquer pour cette opposition face aux Dogues. « Il se sent bien, il s'est bien entraîné et sera dans le groupe pour le match de demain (vendredi, ndlr)» , a déclaré le coach allemand ce jeudi.

Questionné en conférence de presse concernant le court voyage effectué par sa star à Madrid pour assister à la Coupe Davis, Tuchel a fait la moue avant de répondre : « Qu’est-ce que je peux faire, je ne suis son père, ni la police. Je suis juste son entraineur. Il s’est bien entrainé. Est-ce que j’ai apprécié son voyage à Madrid ? Non. Mais il a été très professionnel durant ces deux semaines. Il a fait plus que les autres, un travail avec le groupe et aussi en individuel. Si tout va bien, il peut jouer demain (vendredi). C’est demain qu’on décidera (…) Il va nous apporter de la qualité et des choses décisives. Quand il est avec nous, nous sommes super dangereux. C’est nécessaire si on veut continuer à gagner » . Tout en envisageant son numéro 10, Tuchel a assuré que ça ne sera « pas 90 minutes ».

Tuchel réfléchit encore au schéma tactique à adopter

Interrogé sur la position que « Ney » pourrait occuper lors de son retour, le coach francilien a indiqué : « Il peut jouer sur le côté en 4-3-3, en 10 mais aussi comme numéro 9 en 4-3-3. On l’a fait à , avec Pablo (Sarabia) et Angel (Di Maria). Et on a fini avec Kylian a côté. C’était aussi bien. On a joué en 4-2-3-1 contre Brest lors du dernier match, et c’est possible aussi (de le faire jouer) dans cette disposition-là. Si on décide de jouer comme 4-3-3, ça sera à gauche ou en neuf, mais on ne peut pas encore se prononcer maintenant ».

Pour son retour à la compétition, Neymar pourrait être associé en attaque à Mauro Icardi et Angel Di Maria. Le Barcelonais aurait pu espérer jouer d’entrée avec Kylian Mbappé pour la première fois cette saison, mais ce dernier reste incertain. Il reprend l’entrainement ce jeudi et son état sera évalué à ce moment-là. Ces derniers jours, il était amoindri en raison d’une fièvre.