PSG - Thiago Silva voit le club sortir de sa poule

L'ancien capitaine du PSG ne croit pas en une élimination précoce du club de la capitale, en mauvaise posture dans son groupe après sa défaite.

Finaliste de la dernière édition, le débute sa nouvelle campagne de Ligue des Champions dans la difficulté. Déjà défaits à deux reprises, face à (2-1) puis face à Leipzig mercredi soir (2-1), les Parisiens sont en crise, mais peuvent compter sur le soutien de leur ancien défenseur Thiago Silva.

"Tu ne peux pas sortir en phase de groupes l'année d'après"

Désormais joueur de , où il s'est engagé librement durant l'été, le Brésilien n'est pas inquiet pour ses anciens partenaires. "Personnellement, je vais toujours rester supporter de Paris. C'est une équipe qui travaille très bien. C'était difficile de partir. Ils vont continuer de travailler pour se qualifier en huitièmes de finale. Quand tu arrives en finale de la Ligue des Champions, tu ne peux pas sortir en phase de groupes l'année d'après", a ainsi déclaré Thiago Silva après la victoire de Chelsea face à Rennes, mercredi.

"Je pense aux garçons et je pense qu'ils vont faire un bon match au Parc (contre Leipzig, ndlr) et prendre les trois points pour être plus tranquilles", a ensuite expliqué l'ancien de l' . En cas de contre-performance lors du match retour, le PSG pourrait dire adieu à ses derniers espoirs de disputer les phases finales.