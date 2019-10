PSG, Isabelle Silva - "Nous, on veut rester à Paris"

La femme du défenseur central du PSG s'est exprimée sur l'avenir de son mari. Un avenir qu'ils imaginent à Paris sur le long terme...

Du haut de ses 35 ans, Thiago Silva est un symbole du version QSI. Seulement, force est de constater qu'il ne représente pas vraiment l'avenir du club, en tout cas aux yeux du directeur sportif Leonardo, peu enclin à lui proposer une prolongation de contrat dans la capitale.

Pourtant, le défenseur brésilien, ancien de l' , verrait lui d'un très bon oeil le fait de rester vivre à Paris en continuant à s'inscrire dans le projet des Champions de . En effet, à en croire les dernières déclarations d'Isabelle Silva, sa femme, la famille se sent parfaitement bien en France.

"Si on nous demande où on veut vivre, c'est ici, à Paris"

"On ne veut plus quitter la France. Si on nous demande où on veut vivre, c'est ici, à Paris ! On a une relation spéciale avec cette ville. Encore plus depuis notre naturalisation (...) Thiago est en fin de contrat. Nous, on veut rester à Paris, mais on ne décide pas", a ainsi confié la femme de Thiago Silva, dans un long entretien accordé au journal Le Parisien ce jeudi. "Maldini a joué jusqu'à 42 ans, en fumant, Thiago, lui, il peut jouer jusqu'à 50 ans", a-t-elle ajouté ensuite. ​

Une famille brésilienne qui se sent bien à Paris ? Voilà des déclarations qui s'opposent totalement à celles de Dani Alves, ancien partenaire de Thiago Silva au PSG, qui n'a pas manqué de dire tout le mal qu'il pensait de la capitale française mercredi.

"Paris est aussi une ville stressante, je ne l'aime pas beaucoup. Si tu vas à Paris pour une semaine, ce sera le voyage de ta vie. Plus que ça, ça fatigue. Ça rappelle un peu Sao Paulo. Mais là, ce sont des putains de racistes. Beaucoup. Avec moi, ils n’ont rien fait, parce que je les aurais envoyés se faire foutre, mais je l’ai vu avec mes amis", avait pesté le Brésilien dans des propos accordés au magazine GQ.