PSG - Verratti forfait pour le déplacement à Montpellier ?

Le milieu de terrain italien n'a pas participé à la séance collective ce jeudi et devrait manquer le déplacement dans l'Hérault samedi.

Déjà forfait ce mercredi pour la réception de (2-0), Marco Verratti ne devrait pas être remis pour le déplacement des Parisiens à , selon les informations du Parisien. Touché à la cuisse gauche, le milieu de terrain italien ne devrait pas être remis pour accompagner ses coéquipiers dans l'Hérault.

Alors qu'il était absent de la séance collective une nouvelle fois ce jeudi, son retour serait plutôt espéré pour la rencontre contre mercredi prochain en . Aucune date de retour n'est prévue non plus pour Ander Herrera, plus apparu depuis le match contre Bruges le 6 novembre.

Depuis la trêve internationale, Verratti n'a disputé qu'un seul match avec le PSG : c'était au Bernabeu contre le Real après avoir déjà manqué la réception de . Avec le report de Monaco-PSG au 15 janvier, les hommes de Thomas Tuchel pourraient enchaîner tous les trois jours toutes les semaines - à l'exception de la trêve hivernale - jusqu'au huitième de finale aller de Ligue des champions, mi-février.

"On a 18-19 matches tous les trois jours jusqu'à janvier-février, et pour ça j'ai un petit peu peur. Je préfère devoir faire des choix en ce moment plutôt que d'avoir des joueurs blessés et moins de choix en conséquence. (...) J'ai un petit peu peur que des blessures arrivent", déclarait d'ailleurs Thomas Tuchel ce mardi en conférence de presse, à la veille de la réception de Nantes.