PSG - Strasbourg : Diffusion Tv et en clair, streaming et compos probables

Suite à la trêve internationale du mois d’octobre, la Ligue 1 reprend ses droits ce week-end avec notamment le match du PSG face à Strasbourg.

Finie la trêve, c'est la reprise ! Mais si la rencontre d’ouverture de la 9e levée de L1 opposera Le Havre à Lens vendredi soir, le premier gros rendez-vous de ce week-end foot en France sera samedi. Il faut préciser que le PSG recevra Strasbourg ce 21 octobre à 17 heures au Parc des Princes. L’arbitre de ce match sera Bastien Dechepy.

Lauréats à Rennes il y a un peu plus de dix jours, les Parisiens, troisièmes au classement, auront à cœur de s’imposer avec la manière face à une solide formation strasbourgeoise samedi.

En face, les Strasbourgeois connaissent un début de campagne assez peu inspiré et restent notamment sur un seul succès lors des six derniers duels. 11ème de Ligue 1, les joueurs de Patrick Vieira ont subi deux revers à domicile avant la trêve, face à Lens (0-1) et à Nantes (1-2)

Les compos probables :

La compo probable du PSG : Donnarumma – Mukiele, Skriniar, Marquinhos, Hernandez – Ruiz, Ugarte, Vitinha – Barcola, Goncalo Ramos, Mbappé.

La compo probable de Strasbourg : Sels – Guilbert, Nyamsi, Perrin, Delaine – Senaya, Doukoure, Mwanga – Angelo Gabriel, Gameiro, Mothiba.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir PSG – Strasbourg ?

Le match entre le PSG et Strasbourg sera à suivre ce samedi à partir de 17 heures sur les antennes de Prime Video et en streaming grâce au service Pass Ligue 1. Ce match est également disponible sur DAZN.