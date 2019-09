PSG-Strasbourg (1-0) : Neymar, les statistiques d'un retour gagnant

Après la victoire sur le fil du PSG samedi contre Strasbourg (1-0), Goal vous propose le bilan du match de Neymar en statistiques.

On attendait son retour. Neymar l'a signé d'un but grandiose (90+1e). Un ciseau retourné en fin de match, qui a donné la victoire au PSG samedi contre Strasbourg (1-0) alors que les Champions de avaient de grosses difficultés à forcer le verrou alsacien.

Sifflé par de nombreux supporters à chacune de ses prises de balle, Neymar a longtemps été la cible des Ultras, mais il s'est arraché pour au final terminer la rencontre sous les applaudissements d'une grande partie du Parc des Princes. Le début, peut-être, d'une réconciliation.

Resté sur le terrain pendant l'intégralité de la rencontre, le Brésilien n'a pas tout réussi. Il s'est même parfois montré maladroit, comme sur son lob raté en première mi-temps, alors qu'il arrivait lancé, mais un petit peu arrêté, devant le gardien Matz Sels (31e).

Le plus dangereux des Parisiens

Mais Neymar a eu le mérite de faire les efforts. Il est d'ailleurs le deuxième joueur du PSG à avoir touché le plus de ballons (100) samedi, derrière Idrissa Gueye (105). Il est aussi celui qui a frappé le plus de fois au but adverse (6), ne cadrant cependant qu'à deux reprises.

Le Brésilien a subi deux fautes, réalisé 68 passes, dont 59 dans le camp adverse, terminant la rencontre avec 80,9% de passes réussies. Seule ombre au tableau, son déchet, puisqu'il a tout de même perdu 30 ballons, soit de loin le joueur qui a perdu le plus de ballons samedi soir.

L'article continue ci-dessous

Malgré tout, le bilan de son retour au Parc des Princes 163 jours après y avoir disputé son dernier match, reste positif. L'ancien Barcelonais a fait face à la grogne des supporters sans vraiment montrer de signe d'agacement. Il faudra maintenant confirmer.

Après le match, il confiait : "Pour moi c'était tranquille. Je sais ce qui s'est passé, je comprends que ce soit difficile pour eux [les supporters]. S'ils veulent me siffler c'est leur droit. Mais à partir de maintenant je suis un joueur de Paris et je le répète il n'y a pas de problèmes."

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.