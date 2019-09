Le public parisien a-t-il été trop dur avec Neymar selon vous ?

Pensez-vous que les supporters du PSG, et en particulier les Ultras, ont réservé un accueil sévère à Neymar, samedi lors du match contre Strasbourg ?

Neymar n’a pas manqué samedi son grand retour en . Lors de la réception de Strasbourg, c’est lui qui a offert la victoire à son équipe du PSG en signant l’unique but de la partie à l’entame du temps additionnel. Et quel but ! Dos à la cage, il a réussi un retourné victorieux et spectaculaire qui a laissé le gardien alsacien de marbre.

Neymar a donc répondu présent. Pourtant, le contexte n’était pas spécialement favorable. Pendant une bonne partie du match, et même après avoir délivré les siens, le Brésilien a eu à faire face à des sifflets assourdissants de la part du public parisien. Comme ils l’avaient promis, les Ultras lui ont clairement signifié le peu d’estime qu’ils lui vouent désormais.

En début de partie, la star auriverde a probablement pu attendre les « hijo de p*** » entonnés par les fidèles de la Tribune d’Auteuil. Pendant plusieurs minutes, ceux qui l’applaudissaient la saison dernière l’ont donc insulté et avec des mots violents qui auraient pu sérieusement le déstabiliser.

La colère des fans parisiens ne s’est pas seulement traduite à travers des chants. Il y a également eu des banderoles hostiles, et ce malgré la mise en garde du club. "Neymar Sr. vendez votre fils à Vila Mimosa", pouvait-on lire sur l’une d’entre elles, faisant référence au plus grand quartier de prostitution de Rio de Janeiro. Sur une autre, il était écrit : "20 M€ pour rejoindre Messi. Pas de pu¨¨ à Paris." En deuxième période, rebelote avec le message suivant brandi en bas du Virage Auteuil : "Ton nom sur la Tour Eiffel, les M€ sur tes comptes, tes virées open-bar. Bienvenue en enfer, Calimero."

Après le match, « Ney » a été appelé à réagir au sujet de toute cette haine dont il a été la cible. Il a eu la bonne idée de ne pas mettre de l’huile sur le feu, en indiquant qu’il comprenait les supporters, tout en précisant que c’était « dommage » de devoir jouer à l’extérieur même en étant chez soi. Il a ensuite assuré qu’il fera abstraction du contexte et que ces critiques ne l’empêcheront de faire son travail sur le terrain.

Fort mentalement, l’ancien Barcelonais a donc su se concentrer sur son jeu et ne pas se laisser perturber par ce qui se passait dans les tribunes. Cela étant, son intelligence n’empêche pas d’émettre quelques interrogations. Le traitement qui lui a été réservé était-il exagéré ? Les fans parisiens ont-ils été trop sévères à son égard ?

