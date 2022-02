PSG : Sergio Aguero vole au secours de Lionel Messi

Les récentes prestations de Lionel Messi sous le maillot du Paris Saint-Germain font beaucoup parler. Depuis son arrivée dans la capitale française l'été dernier, l'Argentin a largement déçu et s'est uniquement montré, relativement, à son avantage en Ligue des champions en marquant notamment contre Manchester City et Leipzig. Mais cette semaine, alors qu'il était attendu au tournant, Lionel Messi n'a pas répondu présent face au Real Madrid.

"Les journaux français, ce sont des trous du cul"

L'Argentin a certes été plus en jambes que lors des derniers matches de Ligue 1 mais il n'a pas été décisif et a même manqué un penalty qui pourrait coûter cher au PSG en cas de revers au match retour. Et forcément, il n'a pas été épargné par la presse et par les observateurs après cette rencontre. L'ancien attaquant argentin Sergio Aguero s'en est pris aux détracteurs de son ancien coéquipier Lionel Messi, qualifiant de "trous du cul" ceux qui dénigrent les performances de l'attaquant du PSG.

PSG : Jérôme Rothen se paye Lionel Messi

Lionel Messi a été critiqué pour avoir manqué un penalty et s'être montré inefficace en attaque, mais Aguero a toutefois défendu son compatriote et a déclaré que les médias français en avaient après le septuple Ballon d'Or. S'exprimant sur sa chaîne Twitch, Sergio Aguero a déclaré : "Leo a bien joué, il a brisé des lignes. Je ne dis pas ça parce que c'est un ami, mais parce qu'il a joué dur. Il était bon et très actif".

Aguero en colère

"En France, les magazines et les journaux l'ont tué. Ce sont des trous du cul. J'avais une interview prévue avec un magazine français, mais j'ai dit : 'Non, parce que je soutiens Leo Messi. Point final. Alors au revoir, à bientôt. Maintenant, je suis en colère", a conclu l'ancien attaquant de Manchester City. Le principal point de discussion de la performance de Messi contre le Real Madrid a été son penalty manqué, Thibaut Courtois plongeant sur sa gauche pour repousser l'Argentin à la 61e minute.

PSG : Mbappé fait craquer Madrid

L'article continue ci-dessous

C'est à Mbappe qu'est revenu la tâche de sortir Messi de l'embarras en marquant le but de la victoire à la quatrième minute du temps additionnel de la deuxième mi-temps, et l'ancienne superstar du FC Barcelone a été très critiquée en conséquence. En effet, le journal français L'Equipe a donné à Messi une note de trois sur dix dans son classement des joueurs, tandis que les experts et les commentateurs l'ont également critiqué, l'ancien milieu de terrain du PSG Jérôme Rothen allant jusqu'à dire que Messi n'offre "rien" au leader de la Ligue 1.

"Bien sûr, en termes de merchandising, c'est merveilleux d'avoir attiré Leo Messi. Les gens viennent pour voir Messi jouer au PSG. Mais il faut reconnaître que dans un contexte sportif, il n'apporte rien au PSG. Le plus gros problème, c'est que c'était un grand match, c'est là qu'on attend les grands joueurs et ce soir, c'était plus un frein qu'autre chose. Il y a des erreurs techniques, des pertes de balle, le penalty manqué - mais cela peut arriver à tout le monde. C'est surtout son comportement. Il baisse les yeux sur ses bottes, on dirait qu'il n'est pas content", a analysé Rothen sur RMC Sport. Pour faire taire les critiques, Lionel Messi va devoir hausser nettement son rendement dans les prochaines semaines.