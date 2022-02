PSG : Jérôme Rothen se paye Lionel Messi

Si Kylian Mbappé a été le héros du PSG-Real Madrid, Lionel Messi a échappé de peu au costume de coupable de l'échec parisien si le club de la capitale ne l'avait finalement pas emporté au cours de ce match aller. L'Argentin a raté un penalty, obtenu par Mbappé, qui aurait pu, et peut, coûter cher au PSG. Au cours de son émission sur RMC, Jérôme Rothen n'a pas épargné Lionel Messi et n'a pas mâché ses mots au moment de faire le bilan des premiers mois de l'Argentin au PSG.

"Messi est un poids pour le PSG"

"C'est un poids pour le club. Aujourd'hui, c'est loin d'être une réussite Lionel Messi au PSG. Ses premiers mois ne sont pas bons. C'est le meilleur joueur, peut-être, toutes générations confondues que le football ait connu. Il n'empêche que j'en ai marre d'entendre les gens dire qu'on ne peut pas critiquer Lionel Messi. Vous êtes qui pour le critiquer ? Pour moi, Lionel Messi sur le plan sportif c'est une fausse bonne idée", a expliqué le consultant RMC.

"Grâce à Kylian Mbappé tu gagnes le match, mais si tu ne gagnes pas le match, t'as une énorme frustration parce que Messi rate le penalty. Un joueur comme Messi, avec le statut qu'il a, c'est dramatique de rater un penalty, c'est la réalité, même si ça peut arriver à tout le monde. Mais lui, par rapport à ce qu'il amène au PSG depuis sept mois, il n'a pas le droit. S'il le rate, tant pis pour lui, on est là pour critiquer. Quand je vois qu'on dit Lionel Messi a été plus actif, il a tiré dans les bras de Courtois, il a lobé le mur sur le coup-franc... On n'en est là, à dire il a lobé le mur", a ajouté Jérôme Rothen.

"Lionel Messi à 50 mètres du but adverse, j'en ai rien à faire"

Jérôme Rothen regrette le manque d'implication et l'attitude de l'Argentin sur le terrain : "Les corners de Lionel Messi, c'est une imposture. Si ce n'est pas lui qui les tire comme ça, avec aussi peu de concentration et de détermination, le mec se fait massacrer. Di Maria qui tire les corners comme Messi le fait, Di Maria se fait huer au Parc au deuxième corner. Lui, on lui laisse passer. Dans le jeu, quand t'es un joueur offensif qui vieillit, que tu manques de percussion, d'impact, de clairvoyance, que tu perds tes duels, t'as tendance à décrocher. Parce que c'est quand même plus facile le foot quand t'es face au jeu. Mais hier, qu'a-t-il fait pendant quasiment une heure? Il n'a fait que du décrochage. On avait l'impression que c'était un milieu relayeur, voire un milieu récupérateur".

"Mais Lionel Messi à 50 mètres du but adverse, j'en ai rien à faire. On ne le prend pas pour faire ça. C'est pour ça que c'est un poids pour l'équipe. À l'arrivée, tu n'es dangereux qu'avec la percussion de Mbappé Il y a aussi son attitude. Quand le mec rate une passe, un dribble, un penalty, un corner, il regarde ses chaussures et ne se remet jamais en question. Au bout d'un moment, il doit prendre plus sur lui et il faut accepter que ce soit une fausse bonne idée. Messi doit être percutant, être dans la surface, occuper une place importante, comme il le faisait à Barcelone", a ajouté l'ancien milieu de terrain du PSG.

"Aujourd'hui, il n'en est pas capable. Quand Neymar va revenir, et s'il est en pleine forme, je n'ai pas envie que Di Maria paie le retour de Neymar avec le fait de mettre Messi titulaire. Le garçon que l'on voit aujourd'hui n'est que l'ombre de celui qu'on a connu au Barça. Mais quand je vois ce qu'il se passe à Manchester United avec Cristiano Ronaldo... J'ai du mal à critiquer Cristiano Ronaldo, et pourtant Ralf Rangnick l'a mis sur le banc. Et il a été buteur hier à Old Trafford. Peut-être que ça rendrait service à Messi, mais est-ce qu'il l'accepterait?", a conclu Jérôme Rothen.