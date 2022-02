PSG : Mbappé fait craquer Madrid

Tic tac, tic tac ! Le chrono tournait et on attendait celui qui change tout. L'attaquant qui fait la différence cette saison au Paris Saint-Germain et qui est présent dans les grands rendez-vous : Kylian Mbappé.



Après 32 matchs cette saison, le voilà déjà à 22 buts toutes compétitions confondues. Comme face à Rennes vendredi dernier (1-0), l'attaquant parisien a pris les choses en main et décidé que Paris prendrait l'avantage au terme de cette première manche face au Real Madrid.



On jouait les dernières secondes et sur une talonnade de Neymar, il se retrouvait face à Vasquez et Militao. Un passement de jambe, une accélération foudroyante pour passer entre les deux défenseurs puis placer le ballon entre les jambes de Courtois (1-0, 90e+4).



Pas toujours servi dans les bonnes conditions



Mbappé faisait chavirer le Parc des Princes avant de célébrer avec rage ce but qui venait récompenser une prestation collective et individuelle aboutie. Face à ce qui est annoncé comme son futur club, le Bondynois ne s'est jamais arrêté.



Des courses pour proposer des solutions, des efforts dans le repli ou dans la récupération haute. Mbappé s'est donné à fond et sans calcul comme l'avait demandé Mauricio Pochettino dans ses différentes causeries et mises en place.



Malgré deux occasions sorties par Courtois (18 et 50e) et le penalty qu'il a obtenu (61e, manqué par Messi), Mbappé ne s'est jamais arrêté ni frustré quand les ballons n'arrivaient pas alors qu'il faisait en permanence les efforts pour se démarquer, comme sur ce contre emmené par Messi (86e).



"On se pose trop de questions, j'ai dit que j'allais me donner à fond"



Tout cela ne l'a pas empêché de décider du sort de cette rencontre, comme souvent cette saison, alors que l'avant-match a largement été alimenté par sa situation contractuelle et son possible départ du PSG pour la capitale espagnole.



Partira ? Partira pas ? Mbappé n'en a que faire. Il compartimente sa vie et son avenir de manière bluffante, sans jamais baisser de régime, alors que tant d'autres pourraient céder sous ce poids considérable. Comment fait-il pour que la pression lui glisse sur les épaules ?



Au micro de Canal+ sa réponse a été bluffante : "Le plus simple c'est de jouer au football. On se pose trop de questions, mais j'ai dit que j'allais me donner à fond et il fallait le montrer par des actes. Je l’ai montré une première fois et il faut le montrer une deuxième fois maintenant. Là-bas, il faut aller pour gagner. Ce n'est pas digne d’une équipe comme Paris d’y aller juste pour tenir le résultat."



Dans trois semaines, Mbappé sera à Madrid. Le jeu des infos ou des intox reprendra de plus belle. Mais il a déjà prévenu l'Espagne : il restera aussi ambitieux qu'impassible.