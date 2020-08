PSG, Sarabia : "Le groupe est uni"

Le milieu de terrain espagnol du Paris Saint-Germain a démenti les rumeurs de tensions entre Thomas Tuchel et les joueurs du vestiaire parisien.

Le groupe vit bien au . Auréolé de la puis de la ces derniers jours, le PSG s'est préparé pour le mieux pour son rendez-vous tant attendu : le final 8 de et le choc contre l' . Les joueurs du club de la capitale ont, par la suite, posé tous ensemble avec le sourire pour fêter leurs deux derniers titres remportés au cours des deux dernières semaines.

Si les relations entre les joueurs paraissent bonnes, des rumeurs faisant état d'un malaise entre le staff technique et les joueurs du PSG ont fait surface lors des derniers jours alors que le match capital face à l'Atalanta approche à grands pas. Dans une interview accordée à RMC, Pablo Sarabia a rassuré concernant l'état d'esprit du groupe du PSG et a démonté les rumeurs concernant un éventuel malaise dans le vestiaire entre les joueurs et Thomas Tuchel.

"Nous allons tous dans la même direction"

"Toutes les rumeurs et toutes les choses qui se disent, les problèmes entre les joueurs et l’entraîneur, ce sont des tentatives de déstabilisation. Le match contre Dortmund, nos titres, notre domination en championnat sont des preuves que le groupe est uni. Pas seulement les joueurs, mais aussi le coach, le staff, nous allons tous dans la même direction. C’est ce que nous faisons. On a déjà gagné 4 titres sur 4 et on peut encore gagner la Ligue des champions. Il n’y a pas de visions différentes, nous allons tous dans la même direction", a expliqué Pablo Sarabia.

Une version qui va dans le sens de celle avancée par Marco Verratti dans la presse italienne ce mardi. En effet, le milieu de terrain italien du Paris Saint-Germain a évoqué un "pacte" dans le vestiaire du club parisien en vue de la Ligue des champions, objectif majeur et annoncé du Paris Saint-Germain : "Le pacte, c'est de n'avoir aucun regret et de tout donner pour jouer à fond chaque match et aller le plus loin possible".

"Nous savons que nous sommes une équipe très forte et que si nous jouons ensemble, avec détermination et professionnalisme, nous avons notre mot à dire. Après, la Champions, c'est un tournoi difficile pour tout le monde. L'Atalanta a montré qu'elle peut être parmi les grands, même sans grandes individualités, mais avec un beau jeu collectif et un fort esprit d'équipe", a conclu le milieu de terrain italien de 27 ans.