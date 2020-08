PSG : Juan Bernat de retour contre Sochaux ?

Le latéral gauche espagnol s'est entraîné de nouveau ce mardi matin. Il pourrait retrouver du temps de jeu mercredi contre Sochaux (19h).

Les nouvelles semblent positives concernant l'état de forme de Juan Bernat (27 ans). Gêné au mollet depuis un certain temps, le latéral gauche espagnol était présent pour les séances collectives du PSG lundi et mardi matin au Camp des Loges.

Selon toute vraisemblance, il pourrait disputer son premier match depuis la reprise au Parc des Princes contre Sochaux, mercredi à huis clos (19h). Une bonne nouvelle en perspective pour Thomas Tuchel, qui confiait vendredi après PSG- : "J'espère vraiment [qu'il sera de retour, ndlr]. C'est absolument nécessaire. En Ligue des Champions, il a été décisif, il a la qualité pour trouver des solutions et sortir le ballon sous la pression. Juan est un joueur extraordinaire. Il n'est pas là, c'est trop long."

Absent de la feuille de match face aux Gones, Juan Bernat avait ressenti une douleur lors de l'ultime séance au Stade de . Le staff croise les doigts pour qu'il n'y ait plus de rechute et qu'il soit apte le 12 août, pour affronter l' Bergame, même s'il manquera assurément de rythme pour ce rendez-vous. Ces deux derniers jours, en tout cas, l'ancien Bavarois a pu courir et toucher le ballon. Il a participé à une petite oppostion sur terrain réduit dans la matinée.

En son absence, c'est le jeune Mitchel Bakker (20 ans) qui a pris la relève dans le couloir gauche de la défense, donnant plutôt satisfaction à son coach. "Je suis très content de Mitch, il montre qu'il a la capacité de jouer et qu'il peut supporter la pression de jouer pour nous", disait Tuchel encore vendredi soir.