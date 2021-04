PSG - Sans Marquinhos, avec Verratti et Navas à Metz

Mauricio Pochettino devra encore se passer de son capitaine en Lorraine, dernier absent majeur dans le groupe parisien.

Le groupe n'est pas loin d'être complet et le moment, presque idéal. Alors que se profile la demi-finale aller de Ligue des champions face à Manchester City (mercredi soir, 21h au Parc des Princes), Mauricio Pochettino pourra compter sur - presque - toutes ses forces vives ce samedi à Metz pour la 34e journée de Ligue 1.

Touché aux adducteurs sur la pelouse du Bayern, Marquinhos sera le principal absent, lui qui a repris l'entraînement collectif ces derniers jours et conserve un espoir de tenir sa place face aux Skyblues. Déjà absent face à Angers en Coupe il y a trois jours, Rafinha fera également l'impasse sur la Lorraine, tout comme Juan Bernat, dont la reprise n'est pas encore d'actualité.

En revanche, Mauricio Pochettino pourra compter sur tout le reste de son groupe, pour un match une nouvelle fois très important dans la course au titre. Deuxièmes à un point de Lille (qui se rendra à Lyon dimanche soir), les Parisiens ont l'opportunité de mettre la pression en prenant provisoirement la tête du championnat en attendant le choc de dimanche et le déplacement de Monaco à Angers.

En cas de revers en revanche, les champions en titre pourraient glisser à une dangereuse quatrième place et voir leurs chances de titre sérieusement menacées, en même temps que celles d'une qualification pour la prochaine Ligue des champions, et ce à seulement quatre journées du terme.

L'article continue ci-dessous

Eux aussi absents face aux Angevins, Marco Verratti et Keylor Navas effectuent leur retour dans le groupe et devraient jouer pour reprendre du rythme avant la grande échéance européenne. Même chose pour Kylian Mbappé, ménagé mercredi soir.

Après Metz, il faudra encore défier Lens, Rennes, Reims et Brest aux Rouge et Bleu pour tenter d'aller décrocher un dixième titre de champions de France. "Je vois des progrès, mais nous sommes encore loin de notre potentiel maximal. Nous sommes contents de l'équipe, des joueurs et des efforts qu'ils font", confiait vendredi Mauricio Pochettino en conférence de presse.

"Notre idée est de toujours s'améliorer et d'évoluer. Nous voulons être meilleurs à chaque match. Nous allons entrer dans la période la plus importante de la saison, et nous voulons gagner toutes les compétitions dans lesquelles nous sommes engagés."