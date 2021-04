Pochettino salue les progrès du PSG

Mauricio Pochettino a évoqué l'actualité du PSG en conférence de presse avant le match contre Metz.

Le coach parisien a évoqué la course au titre, qui s'avère passionnante cette saison : « La clé de la course au titre est de prendre chaque match avec beaucoup de sérieux. La gestion du groupe sera décisive, pour avoir une équipe compétitive sur le terrain à chaque fois. Nous jouons tous les trois jours, et je pense que dans ces circonstances tous les joueurs sont importants et doivent être au niveau pour que nous puissions jouer et espérer gagner les trois compétitions que nous voulons gagner. »

Pochettino a également louangé son milieu de terrain Idrissa Gueye, dans des propos relayés par le site officiel du PSG.

« C'est un joueur qui a de l'expérience, qui a joué aussi en Angleterre. Il est un joueur très pro, qui s'entraine bien, qui est toujours disponible. C'est un plaisir de travailler avec lui. Il a un bon sens du timing et d'anticipation, il essaye toujours de jouer de l'avant, et a un sens du sacrifice pour l'équipe. »

Mauricio Pochettino s'exprime au sujet des joueurs disponibles pour le match de demain 🎙️ pic.twitter.com/ksfyzLZ6zm — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 23, 2021

Que dire alors de Presnel Kimpembe, véritable symbole du club parisien ? « C'est un joueur de la maison, il est formé au club et il en véhicule les valeurs. Son évolution est très bonne, je suis content de lui, il est encore jeune avec un fort potentiel. »

L'ancien manager des Spurs a bien sûr été sondé sur l'adversaire du weekend en Ligue 1, le FC Metz : « Le match sera difficile, Metz est une équipe bien organisée, avec un très bon coach. Une équipe très forte et physique, on sait que ce sera compliqué, mais nous voulons être compétitif et décrocher les trois points, c'est notre objectif. »

Pochettino mentionne aussi les progrès de l'équipe : « Je vois des progrès, mais nous sommes encore de notre potentiel maximal. Nous sommes contents de l'équipe et des joueurs et des efforts qu'ils font. Notre idée est de toujours s'améliorer et d'évoluer. Nous voulons être meilleur à chaque match. Nous allons entrer dans la période la plus importante de la saison, et nous voulons gagner toutes les compétitions dans lesquelles nous sommes engagés. »