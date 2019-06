PSG, Sagnol tacle Leonardo : "À Milan, il n'a rien fait avec 200 millions d'euros"

Willy Sagnol ne croit pas que le retour de Leonardo soit une bonne idée pour le PSG.

Salué unanimement par la presse et les supporters du PSG, le retour de Leonardo n'est pas une si bonne idée que ça selon Willy Sagnol. L'ancien joueur du a en effet souligné la différence de contexte entre le premier et le second mandat du directeur sportif parisien.

"Beaucoup de dépenses et pas les résultats escomptés"

"Leonardo a fait des bonnes choses, il est allé chercher Marco Verratti et ça, c'est très bien. Mais aujourd'hui, tu es dans une dynamique où tu es dans un recrutement beaucoup plus ciblé. Pour juger Leonardo, il faut juger tout ce qu'il a fait. Au Milan AC, ils ont dépensé 200 millions pour ne pas se qualifier pour la Ligue des Champions et ils se sont retrouvés hors des clous du fair-play financier...", a d'abord tancé l'ancien international français avant d'enfoncer le clou.

"Les deux dernières expériences de Leonardo en tant que directeur sportif, c'est beaucoup de dépenses et pas les résultats escomptés", a ainsi analysé l'ancien défenseur du Bayern Munich sur les ondes de la radio RMC.

