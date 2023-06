PSG : Riolo annonce une nomination imminente du nouveau coach

Selon Daniel Riolo, l'identité du prochain entraîneur du Paris Saint-Germain devrait être connue rapidement.



Si Christophe Galtier a répété samedi soir qu'il "méritait" de conserver son poste, il est peu probable de voir le technicien honorer la deuxième année de son contrat. Fragilisé par une saison très agitée et de nombreuses polémiques, l'entraîneur du PSG pourrait quitter son poste rapidement. Et à en croire Daniel Riolo, son successeur devrait être annoncé très rapidement.

Riolo en dit plus sur le prochain entraîneur du PSG





"On sait comment ça va se passer. On va entrer dans une période de rumeurs, où il y aura ceux qui vont essayer de choper des infos depuis leurs relations au Qatar... Je crois qu'il y a une short list qu'on connaît à peu près tous, a lâché Riolo. De toute façon, il n'y a pas tellement de mystère, il y a les gars qui sont dans des clubs de standing inférieur, les gars qui sont libres. Donc évidemment que Luis Enrique - Émir ou pas Émir - est dans cette liste. Les Motta, les Xabi Alonso, Mourinho... Voilà, il n'y a pas tellement de mystère sur le profil qui va venir. Je pense que tout va s'accélérer maintenant que le titre a été acquis. Je pense que dès cette semaine on va savoir. Il faut le nom de l'entraîneur et ensuite que l'entraîneur travaille avec le directeur sportif sur les profils qu'il veut...".