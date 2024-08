PSG, retournement de situation inattendu pour Sancho

Le dossier Jadon Sancho, dans le viseur du PSG cet été, a connu un nouveau rebondissement, vendredi.

Le mercato du Paris Saint-Germain commence à s’accélérer. Le club parisien se faisait recaler sur le marché des transferts pour la plupart de ses cibles depuis l’ouverture de cette fenêtre estivale. Mais les choses connaissent à présent une nouvelle tournure avec une nouvelle recrue qui a débarqué dans la capitale française, ces dernières heures. Toutefois, le PSG a encore du boulot dans le dossier Jadon Sancho.

Le PSG fonce sur Jadon Sancho

Matvey Safonov n’est plus la seule recrue du PSG, cet été. Le gardien russe a été rejoint ces dernières heures par Joao Neves. Le club parisien a enfin bouclé le transfert du milieu de terrain portugais après s’être acquitté d’un montant de 70 millions d’euros auprès du Benfica Lisbonne.

Cependant, Joao Neves ne sera certainement pas la dernière recrue du PSG cet été puisque le club est toujours à la recherche d’un nouvel attaquant. Ce dernier devrait alors remplacer numériquement Kylian Mbappé au sein de l’effectif francilien. A cet effet, le club de la capitale a ciblé plusieurs joueurs ces derniers mois à l’image de Victor Osimhen, Julian Alvarez, Nico Williams ou encore Jadon Sancho, entre autres.

Erik Ten Hag contrecarre les plans du PSG pour Sancho

Si aucun dossier n’a encore abouti jusque-là, Jadon Sancho, lui, représente une belle opportunité pour le Paris Saint-Germain. Écarté par Erik Ten Hag l’été dernier, l’international anglais a dû rebondir en prêt du côté du Borussia Dortmund. Avec le club de la Ruhr, finaliste de la dernière édition de Ligue des Champions, Jadon Sancho a réalisé une deuxième partie de saison intéressante. Des prestations qui ont suscité les convoitises de nombreuses écuries européennes, dont le PSG alors que le joueur a fait son retour à Manchester United, cet été.

Mais les choses semblent se compliquer pour Paris dans ce dossier si l’on s’en tient aux derniers propos d’Erik Ten Hag qui est prêt à compter sur l’Anglais, à nouveau. « Nous avons tout laissé derrière nous et nous avons tout dit à ce sujet. Nous savons l'un et l'autre quelles sont les normes et comment nous voulons travailler. S'est-il excusé ? Je pense que notre déclaration dit tout et qu'elle était claire et évidente », a déclaré récemment l’entraineur des Red Devils.