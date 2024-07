PSG, ça se précise pour Sancho

Jadon Sancho se rapproche de plus en plus d’une arrivée au PSG, cet été.

Le mercato du Paris Saint-Germain est loin d’être celui auquel on s’attendait. Désireux de se renforcer à divers postes, le club parisien se fait recaler pour la plupart de ses cibles sur le marché des transferts. Cela, en plus de la concurrence d’autres grandes écuries européennes voire, saoudiennes dans certains de ses dossiers. Mais il en faudra bien plus pour décourager le PSG qui continue de poser ses pions sur le marché. Et les choses commencent à tourner en faveur du club de la capitale avec une bonne nouvelle dans le dossier Jadon Sancho.

Le PSG fonce sur Jadon Sancho

Le mercato estival peine à s’animer dans la capitale française. Depuis l’ouverture de la fenêtre de transferts, le PSG n’a enregistré que l’arrivée d’une seule recrue. Celle de Matvey Safonov, rejoint par Gabriel Moscardo, recruté depuis l’hiver dernier. Et si Joao Neves devrait débarquer dans les prochaines heures, le PSG a encore du souci à se faire pour le secteur offensif, orphelin de Kylian Mbappé.

Le club francilien a pourtant sondé plusieurs joueurs à l’image de Rafael Leao, Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Marcus Rashford ou encore Julian Alvarez ces derniers mois pour renforcer son attaque. Mais c’est plutôt la piste Jadon Sancho qui semble s’offrir au PSG.

L'article continue ci-dessous

Jadon Sancho a un accord avec le PSG

Ecarté par Erik Ten Hag la saison dernière, Jadon Sancho s’est refait une belle santé du côté du Borussia Dortmund ces six derniers mois. Les prestations de l’international anglais avec le dernier finaliste de la Ligue des Champions n’ont pas laissé indifférents plusieurs clubs comme le Paris Saint-Germain. Le club parisien a profité de son retour de prêt à Manchester United cet été pour manifester son intérêt.

Alors que les Red Devils réclament 60 millions d’euros pour libérer Jadon Sancho, Sports Zone rapporte ce dimanche qu’un accord de principe aurait été trouvé entre le PSG et le joueur. Reste à présent à convaincre Manchester United à lâcher l’international anglais.