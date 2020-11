PSG-Rennes (3-0) - Encore des blessés, pour Paris c'est l'hécatombe !

Le PSG s'est imposé contre Rennes (3-0) ce samedi, mais a perdu trois nouveaux joueurs sur blessure. Un sentiment de déjà-vu qui laisse un goût amer.

L'infirmerie n'en finit plus de se remplir au PSG. Déjà privé de neuf joueurs pour la réception de Rennes, dont Neymar, Kylian Mbappé ou encore Marco Verratti, le champion de en titre a encore perdu des éléments dans la bataille samedi soir. Trois blessés au total ! TROIS ! Le tout en une seule mi-temps. Beaucoup trop pour Thomas Tuchel qui s'était plaint récemment du calendrier surchargé de ses internationaux.

"On va tuer les joueurs, je l'ai toujours dit. Il y a une corrélation entre préparation et performance", pestait Tuchel avant le déplacement à (0-3) la semaine passée. "Les meilleurs joueurs doivent jouer pendant la trêve, rappelait-il. Ils ont des voyages et pour moi c'est trop ! On n'a pas de phase de repos. Sans préparaton, tout est fragile. Ce n'est pas une excuse, c'est la vérité." Un avis tranché qui ne changera évidemment pas après cette rencontre.

Gueye et Kehrer sortent sur blessure, Florenzi aussi

Plus d'équipes

Idrissa Gueye est sorti le premier, à la 13e minute. Victime d'une blessure musculaire, le Sénégalais s'est écroulé, réclamant immédiatement son remplacement par Rafinha Alcântara avant de regagner le vestiaire. S'en est suivie une scène similaire lorsque Thilo Kehrer s'est stoppé net à son tour à la 36e. L'Allemand, remis depuis peu d'une blessure aux adducteurs, a été remplacé par Mitchel Bakker, faisant glisser Layvin Kurzawa dans le couloir droit. Et l'hécatombe ne s'est pas arrêtée là puisqu'Alessandro Florenzi, lui aussi, a été contraint de sortir à la mi-temps en raison d'une petite gêne (45e). Lunaire et difficile à croire.

L'article continue ci-dessous

Kean, l'ombre d'un doute

Il sera bon également de suivre les nouvelles sur Moise Kean, qui semblait boîter au moment de sortie à l'heure de jeu. L'ancien de la a d'abord semblé emprunter le couloir menant au vestiaire avant de s'asseoir sur le banc. Quoiqu'il en soit, c'est l'hécatombe à Paris qui compte désormais 12 joueurs à l'infirmerie !

Rappelons que Thomas Tuchel espère récupérer Neymar, Kylian Mbappé, Marco Verratti, Mauro Icardi et Julian Draxler après la trêve. Les deux premiers ont été appelés en sélection et rejoindront respectivement la Seleção et l'équipe de France lundi. Des convocations qui chagrinent l'entraîneur parisien, même si Tuchel confiait vendredi : "Si les garçons sont blessés et ne peuvent pas jouer, je préfère qu'ils ne jouent pas. C'est une phase super importante, un bon moment pour récupérer des joueurs, mais on a confiance pour qu'ils soient bien traités, qu'ils aient de bons soins et une bonne préparation." Des déclarations qui masquent un agacement évident.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes