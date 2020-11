PSG, Gueye et Kehrer sortent sur blessure

Lors du match du PSG contre Rennes, Idrissa Gueye et Thilo Kehrer ont quitté le terrain dès la première période à cause de soucis musculaires.

Et deux blessés de plus au PSG. Idrissa Gueye et Thilo Kehrer vont rejoindre l’infirmerie du club suite à des soucis musculaires contractés ce samedi lors de la rencontre du championnat contre Rennes.

L’international sénégalais s’est écroulé sur le terrain au bout d’un quart d’heure du jeu. L'arrière allemand, lui, a demandé le changement à cinq minutes de la pause en raison d'une alerte aux adducteurs. Gueye a cédé sa place au Brésilien Rafinha, quant à Kehrer il a été relevé par Bakker.

Les deux joueurs ont quitté le terrain devant les yeux d’un Thomas Tuchel dépité. Avant le match, l'entraineur parisien s’était d’ailleurs plaint au micro de Canal+ de ne pas avoir pu aligner son onze-type depuis très longtemps.

Gueye est le joueur de champ qui a connu le plus de titularisations cette saison au sein de l’équipe francilienne (9). En terme de minutes jouées, il est aussi le troisième élément le plus utilisé par Tuchel derrière Keylor Navas et Ander Herrera. Kehrer, lui, n'est pas aussi sollicité cette saison, mais c'est parce qu'il a déjà été arrêté pour cause de blessure.