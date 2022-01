PSG-Reims : Edouard Michut et Xavi Simons… des titis définitivement intégrés ? 

« Michut viens avec nous, viens avec nous ! » Samedi matin, à la veille de recevoir Reims, Kylian Mbappé donne de la voix sur le terrain du camp des Loges pour dire à son jeune coéquipier de venir rejoindre son groupe pour le traditionnel toro de l’échauffement. Sur ordre de l’un des adjoints de Pochettino, le Versaillais fait le chemin inverse pour rejoindre, entre autres, Sergio Ramos, Marco Verratti et Lionel Messi dont il est un grand fan.





Voilà plus d’un mois que lui et Xavi Simons sont là. Plus d’un mois qu’ils affichent, chaque matin, un large sourire lorsqu’ils sont à l’entraînement aux côtés des pros. Depuis la préparation de la rencontre de Coupe de France face à Feignies-Aulnoye (3-0, le 19 décembre), ils ne quittent plus le groupe parisien. Mieux même, ils ont pris part à toutes les rencontres du club depuis, avec chacun une passe décisive (contre Vannes et Lyon) et des entrées remarquées contre l’OL au Groupama Stadium (1-1, le 9 janvier).





Dans la vie quotidienne du camp des Loges, on décrit deux garçons un peu plus discrets qu’à l’étage inférieur, forcément un peu impressionnés par les stars (Michut a toujours été un grand fan de Lionel Messi par exemple), mais très loin d’être renfermé. Et surtout à l’écoute de leurs aînés. Ils n’ont d’ailleurs pas eu besoin d’accueil particulier puisqu’ils connaissaient déjà tout le monde. Mais une complicité avec Kylian Mbappé semble déjà se dégager. Xavi Simons, qui parle cinq langues, échange aussi avec les hispaniques du vestiaire.





« Les plus jeunes doivent montrer qu'ils méritent d’être là

Mais c’est surtout ensemble, que les jeunes parisiens passent le plus de temps, alors que leur lien a été renforcé par leur retour commun en U19 puis par les allers-retours successifs chez les pros. Depuis plus d’un mois leur présence à l’entraînement est relevée par les observateurs. Pourquoi tant d’attention sur ces jeunes titis ? D’abord parce que Xavi Simons est en fin de contrat avec Paris en juin prochain et il se murmure que les négociations ne sont pas si simples.





Ensuite, parce qu’il était prévu que les deux garçons s’entraînent tout au long de la saison avec le groupe pro, avant d’être renvoyé en U19 du jour au lendemain. Un déclassement qu’ils n’ont pas bien vécu et qui a clairement altéré leur confiance dans le projet du PSG. Surtout quand on se souvient des arguments utilisés pour justifier cette rétrogradation (un effectif avec un nombre de joueurs trop importants).

Enfin, parce que le rendement des titulaires au milieu de terrain, hormis Marco Verratti, laisse à désirer, quand les entrées ou les titularisations de Xavi Simons et Edouard Michut ont apporté fougue et entrain.

Sont-ils désormais des solutions durables dans la rotation parisienne ? Et seront-il à avec les pros jusqu’à la fin de saison ? « Les plus jeunes doivent montrer qu'ils méritent d’être là et qu'ils ont la motivation, expliquait Mauricio Pochettino avant Reims après voir déjà loué leur implication la semaine passée. Certains arrivent à s'affirmer rapidement. Pour d'autres, ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais à chaque fois, ils doivent montrer qu'ils méritent d'être là. »





Pas impossible de les revoir en Youth League





« D'après ce que j'ai vu, quand les jeunes jouent, ils jouent très bien, mais ils ont besoin de côtoyer l'équipe première régulièrement pour développer tout leur potentiel », affirme Oliver Dacourt

Parmi ceux qui connaissent les deux garçons, on estime que la question de leur présence jusqu’à la fin de saison avec le groupe professionnel ne se pose plus. Au sein du club, on ne répond pas à la question par un oui ou un non mais on estime que chaque décision est prise pour « leur permettre d’obtenir le meilleur. »

Il n’est pourtant pas impossible de voir Xavi Simons et Edouard Michut redescendre avec les U19 pour la Youth League, dont les dates ne correspondent pas à celles de la Ligue 1 ou la Ligue des champions. Mais aussi parce que la compétition figure parmi les objectifs du club et que les deux milieux ont gardé une affection profonde pour leurs coéquipiers. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder les images de joie qui ont précédé la rencontre face à Bruges (3-2, le 7 décembre).

Pour gérer cette situation, Paris pourrait s’inspirer de ce qui se fait ailleurs. A Manchester United notamment. « Il y a beaucoup de joueurs du centre de formation qui jouent dans l'équipe première et ils ont signé de grands joueurs, souligne Olivier Dacourt. Je pense que c'est la combinaison parfaite pour un club de football, un mélange de joueurs du centre de formation et de grandes signatures »