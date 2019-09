PSG-Real Madrid : Keylor Navas, déjà chez lui à Paris

Le gardien costaricien fait déjà l'unanimité au PSG. Il va retrouver le Real ce mercredi quelques jours seulement après avoir quitté Madrid.

Il n'aura pas fallu longtemps à Keylor Navas pour séduire son monde au PSG. Arrivé à la toute fin du mercato pour remplacer Alphonse Areola, parti au Real Madrid, le gardien costaricien enquille déjà les compliments au sein de son nouveau club.

Avant même son premier match samedi contre Strasbourg (1-0), Ander Herrera disait être impressionné par son envie de dépassement permanent. "Il a toujours envie de faire mieux, c'est un grand professionnel, qui essaye toujours d'avancer, de progresser. On l'a vu au . C'est quelqu'un qui aime le foot, qui aime son métier, et qui veut toujours être meilleur", confiait le milieu de terrain, arrivé aussi cet été, en provenance de .

Keylor Navas a réussi ses débuts, réalisant un premier clean-sheet face aux Alsaciens dans un match ponctué par deux voire trois arrêts décisifs. "Ah ouais, il est bon", lâchait Abdou Diallo, tel un cri du coeur juste après la rencontre.

Tuchel "très content" de l'avoir au PSG

Le gardien de 32 ans, doté d'une grosse expérience, va maintenant se tourner vers ses retrouvailles avec le Real Madrid dans une compétition qu'il a remporté à trois reprises avec le club merengue (2016, 2017, 2018). Une rencontre particulière, forcément, pour Keylor Navas, face à un club avec lequel il a enchaîné les trophées avant de perdre peu à peu sa place suite à l'arrivée de l'international belge Thibaut Courtois.

L'article continue ci-dessous

Mardi, en conférence de presse, Thomas Tuchel ne cachait pas son enthousiasme le concernant : "Il a été le gardien du Real Madrid pour beaucoup de saisons. Il a réussi beaucoup de choses avec cette équipe. Pour moi, c'est un poste clé. (...) Et je suis très content qu'il soit avec nous maintenant, pour sa qualité et sa personnalité. C'est un gars très calme, qui a toujours le sourire, qui est très fort dans le but, et j'aime beaucoup son état d'esprit."

Recruté à en 2014 par le Real Madrid, Keylor Navas sera resté cinq ans. Une période glorieuse au cours de laquelle il a eu son importance dans les résultats stratosphériques du Real. Ce sera l'heure des retrouvailles. Mais contrairement à Areola, qui devrait démarrer sur le banc mercredi, le nouveau gardien du PSG devrait être aligné d'entrée. Son premier grand rendez-vous européen, à Paris.