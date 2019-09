PSG-Real Madrid, Thomas Tuchel : "Il faut voir match après match"

Thomas Tuchel ne fixe pas d'objectif pour cette Ligue des Champions. Il assure que le PSG doit voir "match après match", en commençant par mercredi.

L'approche tactique du PSG

Thomas Tuchel : C'est notre caractère d'être actif. Je ne veux pas qu'on joue trop passif. Le aurait trop le ballon. Ils sont très forts, courageux, ils ont gagné beaucoup de fois en . Je veux qu'on soit agressifs, qu'on joue vite. C'est un match difficile, c'est aussi un grand match, mais c'est aussi le premier match du groupe. Ce n'est pas celui qui va décider de toute la suite. Je veux jouer pour gagner et donner de l'énergie à nos supporters.

Les états de forme d'Icardi et Kimpembe

Pour Kimpembe, son état physique est excellent. il peut jouer, ce n'est pas un problème. Pour Mauro (Icardi), c'est différent, je ne sais pas vraiment dans quel état de forme il est. On verra si lui ou Choupo commence.

Les retrouvailles entre Navas et le Real Madrid

Il a été le gardien du Real Madrid pendant beaucoup de saisons. Il a réussi beaucoup de choses avec cette équipe. La position de gardien dans le foot est spéciale. Le gardien doit gérer des erreurs seuls, ils ont des règles particulières et pour ça on doit être très fort mentalement. Il était tout ça au Real Madrid. Je suis très content qu'il soit avec nous aujourd'hui, pour sa qualité et sa personnalité. Il est très calme, il a toujours le sourire, il est très fort dans le but. J'aime beaucoup son état d'esprit.

Neymar

Entre moi et Ney, tout est clair. Le mercato est fini, il est notre joueur. Ca n'a jamais été un problème entre moi et mon joueur.

Les ambitions du PSG en C1

Dans le foot, on doit s'améliorer et apprendre. J'accepte. C'était une phase très longue et très dure après la défaite (contre Manchester, ndlr). On n'était pas du tout satisfait, mais c'est aussi nécessaire d'oublier et de regarder en avant. On a eu beaucoup de changements, avec de nouveaux joueurs. On a gagné en personnalité et en expérience. On a une bonne équipe. (...) C'est le moment de donner de la confiance et de regarder en avant. (...) Le but, dans cette Ligue des Champions, c'est déjà de gagner demain. Il faut voir match après match. Cette compétition est super difficile et on va voir demain déjà si on est capable de donner toute l'énergie nécessaire pour se battre 90 minutes avec nos supporters à nos côtés.

Benzema

C'est l'un des meilleurs attaquants du monde. Il joue n°9 pour le Real Madrid depuis 25 ans (rires). Il y a d'autres attaquants, mais il joue. C'est la classe mondiale. On a vu le match contre et on a peur (rires). C'est vraiment impressionnant et ça montre sa qualité. Il est un vrai leader. C'est très difficile de défendre sur lui. Il n'est pas seulement dans la surface. Il joue dans l'axe, sur le côté, en milieu offensif. Il a beaucoup de qualité et on doit être très attentif. Ils font beaucoup de centres et il est très fort de la tête. Ca suffit, non ? (rires).

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.