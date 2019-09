Real Madrid, Areola : "Un beau clin d'oeil du destin"

Prêté par le Paris Saint-Germain, Alphonse Areola estime que son club d'accueil est le meilleur au monde.

"C'était une décision commune, mais j'ai donné le feu vert. C'est à moi de décider de ce que je dois faire dans ma carrière. C'était une bonne opportunité pour moi d'atterrir dans le plus grand club au monde et de profiter de cette année pour grandir un peu plus", a estimé le désormais ex-portier du PSG en conférence de presse vendredi.

Alors que le Real se rendra à Paris mercredi pour le premier match de la phase de poules de la Ligue des Champions, Areola a expliqué qu'il n'avait pas été sondé à Madrid sur le jeu du PSG.

"C'est vrai que c'est un beau clin d'oeil du destin de revenir aussi vite. Mais en arrivant dans le vestiaire, je n'ai pas parlé de l'effectif ou de la formation préparée par le coach Tuchel", a-t-il dit.

Raphaël Varane estime de son côté quAreola peut réussir à Madrid : "On a pu enchanger un petit peu, bien sûr. Il est très content de venir à Madrid. Il sera très bien accueilli. (...) On ne sait pas ce qui peut se passer dans le foot. On verra s'il arrive à jouer régulièrement à Madrid. Je connais ses qualités. Il a des cartes à jouer et j'espère pour lui qu'il va faire une bonne saison. Il est prêt pour. Il a confiance en ses qualités. On va faire en sorte qu'il se sente bien là-bas", disait-il en conférence de presse lors du dernier rassemblement des Bleus.