PSG, Rabésandratana : "L'ambiance est folle à Galatasaray"

L'ancien défenseur du PSG était présent lors du dernier affrontement contre le club turc et se souvient d'une ambiance de folie.

Après avoir débuté sa campagne européenne de la meilleure manière possible en écrasant le au Parc des Princes début septembre, le doit confirmer cette semaine. Le club de la capitale se rend en pour y affronter et sait déjà qu'il devra faire face à un public à 200% derrière son équipe. Passé par le PSG entre 1997 et 2001, Eric Rabésandratana était titulaire lors de la dernière confrontation entre le PSG et Galatasaray.

L'ancien défenseur de 47 ans a accordé une interview à Le Parisien dans laquelle il est revenu sur l'ambiance en Turquie pour ce genre de rencontres : "C'est énorme ! et Galatasaray jouaient à l'époque dans le même stade et je me souviens que là-bas l'ambiance est folle, incroyable. On ressent une pression supplémentaire sur le terrain. La pression des Ultras ? Au stade, elle s'exerce surtout pendant l'échauffement et à l'entrée des équipes sur le terrain".

"On joue au foot pour ce genre d'ambiance"

"C'est donc surtout avant le début du match. Il y a un jeu entre les tribunes et l'équipe adverse pendant l'échauffement où les supporters chantent de plus en plus fort, en essayant de s'approcher le plus possible. Est-ce que je me suis senti en danger ? Jamais. Je n'ai rien vu d'anormal. C'est juste du folklore qui fait partie de l'ambiance. Moi, je garde un bon souvenir de ce déplacement à Istanbul même si on a perdu (1-0). On joue au foot pour vivre ce genre d'ambiance", a ajouté l'ancien défenseur du PSG.

Il a également évoqué l'ambiance face à Galatasaray au Parc des Princes : "J'ai peu de souvenirs. Juste d'un énorme bordel en tribunes parce que des Turcs avaient acheté des billets en dehors du parcage. Mais les joueurs sont restés concentrés sur le terrain. On s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose d'anormal, qu'il y avait de l'agitation. En revanche, on ne prend pas conscience de la gravité des faits. On reste sur le jeu, on n'a pas le temps de se transformer en spectateur de ce qui se passe en dehors de la pelouse. Donc, on n'a jamais peur. Nous, on joue au football, qu'est-ce qu'il peut bien nous arriver ?".

Les joueurs du PSG sont désormais prévenus s'ils en doutaient encore. L'ambiance sera chaude en Turquie pour ce rendez-vous de . Qui plus est, les supporters de Galatasaray tenteront, à coup sûr, de perturber Kylian Mbappé et les stars parisiennes avant et pendant le match pour les déconcentrer. Mais les joueurs du PSG en ont vu d'autres dans leur carrière et seront déterminés à ramener un très bon résultat de ce déplacement en Turquie.