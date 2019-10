PSG : qui est ESTIM, l'auteur des fresques du Parc des Princes ?

Le graffeur parisien ESTIM est l'auteur des grandes fresques qui ornent désormais la façade du Parc des Princes. Il revient pour Goal sur ce projet.

Le projet était lancé depuis plusieurs mois. Et aujourd'hui, les habitués du Parc des Princes peuvent admirer onze fresques qui ornent la façade de l'enceinte. Onze fresques pour onze joueurs qui ont marqué l'histoire du . Un mur des légendes à l'initiative du club, réalisé par le graffeur parisien ESTIM, déjà auteur de nombreux portraits de joueurs du PSG rue d'Aubervilliers dans le 19e arrondissement.

"Ça avait tourné partout dans Paris, rappelle le mystérieux graffeur pour Goal. Tout le monde était au courant, les joueurs, le club, et pour cette nouvelle saison ils ont eu l’idée de faire un mur des légendes. C'est un petit peu la suite d’Aubervilliers, mais c'est aussi une récompense pour moi, car comme tous les artistes qui aiment le sport, et qui sont nés à Paris, on s'intéresse forcément au PSG. C'est ce qui se fait mieux ici en matière de sport."

"Maintenant, je me sens encore plus proche du PSG"

Supporter du Paris Saint-Germain depuis son plus jeune âge, ESTIM décrit le PSG comme son club de cœur : "J’étais abonné à l’époque de Ronaldinho et Okocha, en 2001, 2002 et 2003. Quand j'étais petit, j'étais fan, mais sur la fresque, je dois admettre qu'il y a certains joueurs des années 70 ou 80 que je ne connaissais pas. Ça m’a donné l’occasion de découvrir toute l’histoire du club depuis le début et de voir qu’il y a eu de très, très bons joueurs dès le départ, à l'image de Dahleb. C’est un vrai plaisir d'avoir réalisé ce projet. Maintenant, je me sens encore plus proche du PSG que je ne l’étais avant."

Muito feliz em fazer parte desta homenagem e estar na história deste clube incrível, @PSG_inside obrigado por tanto carinho e respeito!!! A art grafite ficou linda, parabéns aos artistas que fizeram bonito pic.twitter.com/BG6qHDKMvj — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) September 14, 2019

ESTIM a eu besoin d'un mois et demi de préparation et d'un mois d'exécution à peu près pour mener à bien ce projet. Aux abords de la Place de l'Europe, rue du Commandant Guilbaud et rue Claude Farrère, on peut ainsi voir les portraits de Jean-Pierre Dogliani pour les années 70, Dahleb, Susic et Pilorget pour les années 80, Lama, Ginola, Weah et Rai pour les années 90, Ronaldinho et Pauleta pour les années 2000 et l'incontournable Ibrahimovic pour les années 2010. Une "team" qui plaît à l'artiste de 35 ans. "Il y a eu beaucoup de bons joueurs au PSG, mais ces onze-là sont ceux qui ont le plus marqué le club par leur carrière de manière générale. Ils sont très importants pour le PSG", rappelle-t-il alors que plusieurs joueurs comme Pauleta et Ronaldinho ont déjà loué son travail.

Cette forme d'art populaire avait déjà été essayée à Paris, dans un autre style. "Ça avait été fait au Parc il y a 10 ans à peu près. Mais c'était réparti différemment, avec des dessins de BD, précise ESTIM. Il y avait un peu de tout. Là, c’est vraiment basé sur mon concept à Aubervilliers, c’est-à-dire faire des initiales avec le portrait et le numéro du joueur. J’avais trouvé ce concept et je l’utilise maintenant pour faire des sportifs." Une belle réussite.