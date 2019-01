PSG, Qatar Tour 2019 - Le carnet de bord des Parisiens, épisode 2

La seconde journée a été aussi intense que la première pour les joueurs du PSG. Au menu : deux entraînements et la rencontre avec leurs fans qataris.

Le PSG a vécu sa seconde journée de son "Qatar Tour 2019" à Doha ce mardi. Une journée aussi intense que la première, entre obligations médiatiques et entraînements pour se préparer à la réception de Guingamp en Ligue 1, dès samedi. Les joueurs de Tuchel ont également fait la rencontre de leur public qatarien.

Une matinée studieuse

Mardi matin, aucun joueur à l'horizon pour les journalistes, en raison d’une séance d'entraînement, à huis clos, concoctée par Thomas Tuchel et son staff. Une séance intense, comme toutes les dernières sessions, comme le souhaite le coach allemand. Mais sous le soleil (25°C) et avec un taux d'humidité élevé (comme à Singapour, lors de la pré-saison), les conditions étaient difficiles pour les Parisiens. Après l'effort, le réconfort avec un déjeuner, avant d'attaquer le reste de la journée, forte en émotions.

La découverte de l'Aspire Zone

Le début d'après-midi a été consacré à la découverte de l'Aspire Zone pour les journalistes. Le complexe, qui est composé de plusieurs bâtiments à l'image de l'hôtel où les joueurs sont logés, a été présenté dans son ensemble avant d'avoir la possibilité de visiter Aspetar. L'hôpital ultra technologique, qui accueille chaque année de grands athlètes du monde entier (pas que joueurs de football par ailleurs), a délivré ses secrets, que ce soit les services rééducation et podologie, les salles de consultation ou encore les chambres hypoxiques (qui permettent de simuler les effets de l'altitude). Une structure qui regroupe tous les services nécessaires à une prise en charge rapide de l'athlète. À ne pas rater Mercato - Le Genoa ouvre la porte à un départ de Piatek au Milan

À la rencontre des fans au Qatar

Puis, la seconde séance d'entraînement du jour a débuté au Khalifa Stadium (40 000 places). Attendus à 18h, les Parisiens ont pu découvrir une assistance de 15 000 personnes venues les applaudir, alors que seulement 5 000 étaient attendues initialement. Dehors, d'autres personnes se sont vues refuser l'accès à cause d’un manque de personnel de sécurité. Neymar a été évidemment le plus acclamé, suivi de très près par Mbappé et Cavani. Les trois stars de l'attaque parisienne ont aussi profité de l'absence de Buffon, qui a pour habitude de prendre la lumière…Un moment insolite s’est produit quand un jeune Qatari s’est introduit sur le terrain pour demander un selfie à Neymar. Le Brésilien a finalement exaucé son souhait, alors que le service d’ordre le reconduisait hors du terrain.

Un fan s'est littéralement jeté sur la pelouse pour prendre un selfie avec #Neymar #PSG pic.twitter.com/AuU0CaJBqg — Goal France (@GoalFrance) 15 janvier 2019

Tandis que les joueurs ont passé une soirée tranquille, les journalistes qui couvrent le PSG Qatar Tour ont pu profiter de l'hospitalité de Nasser Al Khelaifi, qui avait installé des tentes au bord d'une plage pour un dîner qatarien. En tenue traditionnelle, le président du Paris Saint-Germain est apparu décontracté, comme lors de la séance d'entraînement plus tôt dans l'après-midi, et il s’est entretenu avec chacun des journalistes présents.

Sabrina Belalmi, au Qatar