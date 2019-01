PSG, Qatar Tour 2019 - Le carnet de bord des Parisiens, épisode 1

Thomas Tuchel et son équipe ont posé leurs bagages au Qatar avant de vivre une première journée bien remplie. Gros plan.

La première journée de promotion du PSG a commencé par un planning assez chargé. Arrivés hier en début de soirée, les Parisiens n’ont pas chômé toute la journée. Ce matin, une première délégation de cinq joueurs a découvert le nouveau métro de Doha. Pas tout à fait achevé (mais à 94% quand même), celui-ci reliera tous les stades de la Coupe du Monde 2022. Meunier, Areola, Kehrer, Nkunku et Kimpembe ont eu le privilège de monter dans les wagons de ce métro, sans chauffeur. Un rappel de la ligne 14 parisienne.

Les joueurs ainsi que les journalistes conviés sont descendus à la station “Al Wakrah” avant de reprendre un bus et de visiter le stade “Al Wakrah”. Les hommes de Tuchel ont pu prendre connaissance des vestiaires, de la salle de remise en forme avant de terminer sur la pelouse aux abords de la structure. Un petit jeu de jongles avant de se prêter au jeu des questions-réponses de certains journalistes.

Parallèlement, Thiago Silva, Di Maria, Neymar et Buffon ont fait le traditionnel tour dans le désert pour les photos promotionnelles du Qatar. En début d’après-midi, deux groupes de joueurs ont été aussi envoyés : d’un côté Dagba, Kehrer, Nsoki, Diaby et Kurzawa pour l’inauguration de la PSG Academy de la fondation du Qatar tandis que Verratti et Choupo-Moting ont été applaudir la présentation de Manish Arora, un créateur indien.

L'article continue ci-dessous

A l’hôtel de la délégation parisienne, l’après-midi a été consacrée aux interviews de joueurs : Thiago Silva, Di Maria, Cavani et Buffon ont répondu aux questions de journalistes locaux et internationaux. Mais Neymar, lui, a fait faux-bond aux médias qui l’attendaient. A 17H30, direction la salle de musculation avant de s’entraîner à 18H sur le terrain de l’Aspire Zone, juste en face de leur hôtel. La soirée a été tranquille avec un dîner seulement. Avant de recommencer demain matin.

Sabrina Belalmi, au Qatar