PSG, pourquoi Cavani n'a pas rejoint l'Atletico Madrid

L'attaquant uruguayen va rester chez le champion de France en titre jusqu'au mois de juin et ne rejoindra pas les Colchoneros cet hiver.

Edinson Cavani va bel et bien rester au jusqu'à la fin de la saison. Annoncé sur le départ avec insistance ces derniers jours, le buteur uruguayen dont l'entourage a fait le forcing pour le voir partir et rejoindre l'Atletico Madrid cet hiver, va devoir ronger son frein puisqu'il va devoir aller au bout de son contrat avec le club de la capitale à savoir jusqu'en juin 2020. Remplaçant de Mauro Icardi, le meilleur buteur de l'histoire du club parisien va quitter le club par la grande porte l'été prochain.

En ce qui concerne son faux départ à l'Atletico Madrid, le PSG n'a finalement pas cédé à ses exigences. Le club de la capitale demandait 20 millions d'euros. Une somme que les Colchoneros n'ont pas réussi à investir. De l'avis de tous, la presse espagnole et française, l'Atletico Madrid n'est jamais monté au-dessus des 15 millions d'euros pour séduire le club de la capitale et laisser filer l'attaquant uruguayen lors du mercato hivernal.

15 millions d'euros pour le joueur et son entourage ?

Le manque de liquidités de l'Atletico Madrid et l'envie de ne pas faire de folies pour un joueur dont le contrat s'achève dans six mois sont les principales raisons de l'échec des négociations entre le Paris Saint-Germain et l'Atletico Madrid, à en croire les informations de L'Equipe. Le quotidien français ajoute qu'Edinson Cavani, désormais libre de signer un contrat pour l'été prochain avec le club de son choix, n'a rien signé avec les Colchoneros et aura donc l'embarras du choix dans six mois, puisqu'il est également suivi de près par des clubs de .

Selon As, la frilosité de l'Atletico Madrid à mettre une belle somme sur la table pour convaincre le PSG n'est pas la seule raison du transfert raté d'Edinson Cavani. En effet, le quotidien espagnol avance que les commissions d’agent réclamées par le clan Cavani ont eu raison de ce transfert. Le club de la capitale aurait été enclin à céder son joueur à 15 millions d'euros, en poussant l'Atletico Madrid à négocier avec Walter Guglielmone, le représentant de l'attaquant pour finaliser le deal.

Mais toujours selon As, avec les demandes de l'agent de Cavani, l'Atletico Madrid aurait dû débourser 15 millions d'euros supplémentaires. Soit au total, 30 millions d'euros pour convaincre d'un côté le Paris Saint-Germain et de l'autre Edinson Cavani et son clan. Une somme trop importante, d'autant plus que l'Atletico Madrid était à la recherche de liquidités pour boucler ce transfert, mais n'est pas parvenu à faire rentrer de l'argent dans ses caisses.