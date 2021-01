PSG - Positif au Covid-19, Mauricio Pochettino rassure sur son état

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, l’entraîneur du PSG, absent à Angers ce samedi, a réagi à son test positif au Covid-19.

À peine arrivé, déjà titré et… déjà malade. 13 jours après son intronisation en tant qu’entraîneur du , Mauricio Pochettino a été testé positif au Covid-19 ce vendredi, mais il n’a pas tardé à donner des nouvelles rassurantes dès le lendemain.

"Je me trouve donc à l’isolement, tout seul chez moi"

"Comme vous le savez, j’ai été testé positif au Covid-19, mais je me sens bien. Je suis le protocole sanitaire de la , sous la supervision des médecins du club. Je me trouve donc à l’isolement, tout seul chez moi", a annoncé l’Argentin, qui n’a pas fait le déplacement à Angers ce samedi.

En effet, Poch’ assistera à sa quatrième rencontre à la tête du PSG depuis son domicile, et non au Stade Raymond-Kopa. Sans lui, ses joueurs tenteront d’enchaîner avec troisième victoire consécutives après le nul à Saint-Étienne (1-1) puis les deux victoires contre Brest (3-0) et l’OM (2-1).

Le PSG peut reprendre la tête à l’OL

Désormais, Pochettino n’attend plus qu’une chose : revenir au plus vite. "J’espère que je serai bientôt négatif pour retrouver l’équipe et faire ce que j’aime : être impliqué dans le football. Faîtes attention à votre santé. Je vous remercie pour les messages que vous m’avez envoyés et votre soutien", a conclu l’ancien coach de et .

Pour rappel, en cas de victoire face à Angers ce samedi soir (21h), dans le cadre de la 20e journée de , le PSG reprendra provisoirement la tête à avec deux points d’avance. Les Gones recevront quant à eux Metz dimanche soir.