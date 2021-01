Angers-PSG, Mauricio Pochettino : "Mbappé peut s'améliorer, mais je suis content de lui"

L'entraîneur parisien se dit très content du comportement et du rendement de Kylian Mbappé alors que ce dernier n'a toujours pas marqué cette année.

Toujours en visioconférence, l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino répondait aux questions de la presse ce vendredi après-midi. Plusieurs sujets ont été abordés avant le déplacement à Angers, ce samedi (21 heures) pour la 20e journée de . Il a notamment été question de la méforme de Kylian Mbappé.

Mbappé en panne de buts

Mauricio Pochettino : Je suis très content de Kylian et de son rendement. Je suis satisfait de ce qu'il a fait sur le terrain. Il fait les efforts pour l'équipe, il est impliqué. Il peut bien sûr s'améliorer mais il a joué les trois matches et je suis très satisfait dans l'ensemble. On attend toujours de lui des grandes choses, mais ça va venir.

Verratti plus haut, une option à long terme malgré le retour de Neymar ?

On a un effectif avec de grands joueurs et beaucoup de qualités. Ils nous offrent une multitude d'options. Avec le staff, on doit trouver la meilleure position pour chacun et la meilleure animation. Je suis très content de Marco. C'est un joueur au talent énorme, un playmaker. Il a la capacité d'évoluer dans différentes positions. Je ne découvre pas son talent. Il peut distribuer le ballon et donner du sens au collectif.

La réaction de Neymar après son but contre l'OM

On est tous reconnaissants pour le geste de Neymar. On apprécie forcément ce genre de détails (l'accolade avec son entraîneur, NDLR). La relation que j'ai avec Neymar et les autres joueurs est excellente et j'aimerais beaucoup les remercier parce qu'ils sont ouverts à l'idée d'assimiler de nouvelles méthodes.

Le mercato hivernal

La vérité, c'est qu'on n'a pas eu le temps d'y penser... On vient d'arriver, cela fait seulement 13 jours qu'on est au club. On n'a pas eu trop le temps de dormir non plus, 3-4 heures par nuit. Ce sont des choses sur lesquelles Leonardo travaille. On a discuté ensemble de tout cela, mais on n'a pas eu le temps encore de se pencher sur les dossiers. S'il y a des choses à communiquer, le club le fera le moment venu.

Icardi-Kean : la concurrence

Ce sont deux joueurs qui ont un âge différent, avec une expérience différente. C'est bien d'avoir cette concurrence. On pourra analyser et juger les états de forme des uns et des autres en fonction des moments. Parfois, le contexte ce sera peut-être mieux adapaté pour l'un que pour l'autre. On est très contents du retour en compétition de Mauro (Icardi), c'est important que les joueurs soient disponibles pour nous, mais je suis satisfait des deux.

Son adaptation au PSG

La séduction de la part du staff technique est importante. Le premier contact est primordial, les joueurs sont en attente. Cela permet d'ouvrir des portes pour que le dialogue soit plus fluide. La première impression, c'est un moment clé dont on connait évidemment toute l'importance.